Feirão da Caixa terá 9 mil imóveis novos e usados à venda

A 12ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria em Salvador, que acontece de 17 a 19 de junho, no Parque de Exposições, terá cerca de nove mil imóveis novos e usados à venda, com valores entre R$ 100 mil e R$ 2 milhões. As unidades estão localizadas na capital e em outras cidades da região metropolitana.

O evento na Bahia encerra o calendário nacional, depois de passar por outras 13 cidades desde 29 de abril. "O feirão é importante, claro, mas nesse momento de crise o governo precisa reduzir os juros e aumentar a oferta de crédito para que as pessoas possam comprar", afirmou o diretor pedagógico do Conselho Regional de Corretores Imobiliários do Estado da Bahia (Creci-BA), Noel Silva.

O executivo menciona como exemplo o crédito imobiliário pró-cotista, que a Caixa estava oferecendo, com até 90% de financiamento, por meio do FGTS, e que foi suspenso no último mês de maio. Com o financiamento reduzido a 70% do valor, os negócios caíram". "Ninguém tem 30% do preço do imóvel à disposição para comprar um apartamento", declara Silva.

O Feirão Caixa da Casa Própria de 2016 conta com mais de 1.153 parceiros: cerca de 579 construtoras, 338 correspondentes imobiliários e 236 imobiliárias que ocuparão os estandes do evento durante os sete fins de semana. No total, foram 711 empreendimentos novos em oferta nas 14 cidades do país onde o feirão está sendo realizado este ano. A previsão é que o número de imóveis ofertados seja superior a 241 mil em todo o país. O feirão, que começou sob a administração da ex-presidente da Caixa, Miriam Belchior, está sendo concluído pela equipe de transição do governo interino de Michel Temer.

Em nota da assessoria, o banco afirma que para requerer o crédito à casa própria no feirão basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados podem obter informações nas agências da Caixa ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana.

