Feira em shopping reúne mais de 1.500 imóveis à venda a partir de R$ 130 mil

Um evento realizado a partir desta sexta-feira, 21, irá exibir mais de 1.500 imóveis à venda, entre apartamentos novos e usados. A Feira de Imóveis Shopping Bela Vista (FISBV) segue até este domingo, 23, no estacionamento G1 do estabelecimento. A entrada é franca.

Os preços dos imóveis variam entre R$ 130 mil e R$ 500 mil. Os interessados também terão a possibilidade de vantagens como prazos de pagamentos mais amplificados e financiamentos desburocratizado.

Entre as imobiliárias e construtoras presentes, a Tenda, MRV, JVF, Moura Dubeaux, Pejota, TOP, Sertenge, Vitor Negrão e Gráfico.

O espaço contará também com um stand da Caixa Econômica Federal para dar suporte às operações financeiras. A Gerência de Alienações de Imóveis da Caixa (Gilie) irá exibir ao público as unidades do estoque com preços mais em conta, em relação ao valor de mercado.

A Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac) apresentará novidades no setor de construções e reformas.

adblock ativo