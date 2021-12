Feira da Casa Própria tem 4,5 mil imóveis até 15% mais baratos

Começou nesta sexta-feira, 20 e vai até as 20h deste domingo, 22, no estacionamento L1 do Shopping da Bahia, a 3ª edição da Feira da Casa Própria. Realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado (Sinduscon) e Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), o evento reúne mais de 4,5 mil imóveis – de 15 incorporadoras, com descontos de até 15% – e opções para investir a partir de R$ 120 mil. A abertura dos portões hoje é às 9h; amanhã, ao meio-dia.

Com unidades de quatro quartos e 117 m² – 10 m² só de varanda gourmet –, mais piscinas adulto e infantil com deck molhado, academia e minicampo, o Monreale (R$ 810 mil), na Pituba, é um dos dois empreendimentos comercializados pela construtora Santa Emília. O outro é o Residencial Jardim Imperial (R$ 550 mil), no Cidade Jardim, com três e quatro quartos, 87 m² e 112 m², respectivamente.

De acordo com a diretora de marketing, Luciana Segura, quem fechar negócio entre hoje e amanhã ganha o condomínio pago até dezembro de 2020. Ainda de acordo com ela, o Monreale está com obras em fase final, enquanto o Jardim Imperial está pronto para morar e conta com as últimas unidades. “Na primeira edição, a procura superou as expectativas. Para esta, estamos ainda mais otimistas”, diz.

Para o presidente do Sinduscon, Carlos Henrique Passos, esta é uma das últimas e mais “interessantes” oportunidades para quem está à procura de um imóvel ainda em 2019. Segundo ele, a ação conta com o patrocínio da Caixa Econômica e “condições especiais de financiamento”. “O ambiente de feira, com banco para simular crédito, tirar dúvidas quanto à taxa de juros, formas de pagamento, uso do FGTS, tudo isso ajuda muito”.

Sócio-diretor da Gráfico Empreendimentos, ele diz que a empresa participa da edição com três produtos: o recém-lançado Gran Reserva Alto do Imbuí, com dois quartos e 53 m² (R$ 270 mil); o Residencial Acácias, com casas de dois quartos – podendo ampliar para três – e 60 m² (R$ 300 mil); e o Duo Alto da Colina, apartamentos de dois quartos e 45 m² (R$ 125 mil), ambos em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

Preços são chamariz

Participam da Feira da Casa Própria as construtoras DEC, Gráfico, JVF, Liz, Kubo, MRV, Pejota, Queiroz Galvão, RDL, Inova, MVL, Santa Emília, Sertenge, Souza Netto e Tenda. De acordo com o organizador do evento, Roberto Sacramento, a “qualidade dos imóveis disponíveis e os preços acessíveis” são o grande chamariz da feira. “Tem muita opção, para todos os gostos e bolsos; casa, sala, apartamento; em Salvador, na Estrada do Coco”, afirma.

De acordo com a assessoria de imprensa da CEF, o visitante interessado em contratar crédito da casa própria deve levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados. Ainda de acordo com a instituição, na oportunidade também são ofertados imóveis de propriedade do banco, disponibilizados nas modalidades de leilão, disputa aberta, disputa fechada e venda online. Para conferir a lista com as ofertas: www.caixa.gov.br/ximoveis.

Minha Casa, Minha Vida

Localizado no Cabula, o Belo Horto é uma das apostas da Tenda para a Feira da Casa Própria, segundo o diretor para o Nordeste, Rodrigo Hissa. De acordo com ele, além de “condições facilitadas” e subsídios de até R$ 37 mil do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) – a depender da renda familiar –, a construtora vai sortear um segundo apartamento para um sortudo comprador e vale-prêmio para equipar a casa nova (adega, home theater, bicicleta, celular, fritadeira elétrica).

O Belo Horto possui apartamentos de um (a partir de R$ 125 mil) e dois quartos, salão de festas com churrasqueira, academia ao ar livre e “segurança de condomínio fechado”. “A Tenda é a única incorporadora de imóveis populares com um empreendimento no Cabula, um dos bairros mais valorizados de Salvador, só a 700 metros da estação de metrô do Retiro”, fala Hissa.

Com unidades de dois quartos de 44 m² e as vantagens do MCMV, a Sertenge participa da feira com o residencial – em fase de conclusão – Bellavitta (R$ 151,8 mil). Localizado na Av. Aliomar Baleeiro, Jardim Nova Esperança, com acesso fácil pela Av. Paralela, possui 24 unidades disponíveis, segundo André Ferreira, da área de incorporação da empresa.

“São ao todo sete torres, com infraestrutura de lazer e opções como piscinas adulto e infantil, salão de festas, de jogos, academia, quiosque com churrasqueira, parque. E a condição facilitada”, diz Ferreira.

