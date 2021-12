Existem casos que o comprador é responsável da desocupação

A desocupação de imóveis negociados em leilões extrajudiciais é de responsabilidade do comprador. Os novos donos devem estar cientes de que o imóvel provavelmente não estará disponível rapidamente. A maioria deles ainda é ocupada pelos antigos moradores.

O indicado é negociar amigavelmente com os antigos proprietários. Em casos sem negociação, as ações na Justiça para desapropriação duram, em média, quatro meses, segundo especialistas.

O leiloeiro oficial Rudival Gomes Júnior afirma que a maioria dos antigos proprietários prefere a desocupação amigável. "O credor comunica antes que o imóvel está indo para leilão. É preferível conversar amigavelmente. Alguns investidores oferecem a mudança ou até mesmo dois meses de aluguel para o antigo proprietário", afirma Gomes Júnior.

Sem negociação, o caso vai para a Justiça e o comprador precisará de assistência de um advogado, com a abertura de uma ação de imissão de posse.

Leilões judiciais

O fato de a desocupação ser de responsabilidade do comprador acaba afastando alguns investidores de leilões extrajudiciais. O empresário Raimundo Andrade, por exemplo, se concentra em investimentos de imóveis negociados em leilões judiciais, principalmente aqueles realizados pela Justiça do Trabalho. Nesses casos, é comum que o juiz decida que a desocupação fique a cargo da Justiça e não do novo comprador.

"O indicado é procurar um advogado para se inteirar dos detalhes do processo. Mas na maioria das vezes as obrigações ficam com a Justiça, que dita as regras do jogo. Há mais agilidade. É uma coisa que o risco é quase zero", afirma Raimundo Andrade.

adblock ativo