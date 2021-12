Evite ter dor-de-cabeça na hora de mudar para novo endereço

Mudança pode ser sinônimo de dor-de-cabeça para muita gente. Só de pensar em empacotar tudo, tirar da casa, transportar e ainda colocar no lugar na nova casa, vem o estresse. Ainda mais se você não tem tanto tempo assim disponível para se dedicar a ela.

Talita Melo, personal organizer da Kiiro, empresa especializada em organização, afirma que é possível reduzir toda dificuldade seguindo alguns passos simples, mas que fazem toda a diferença no processo da mudança.

“O primeiro passo é o planejamento, começar fazendo um checklist”, diz. Isso inclui escolher a melhor data para se mudar, se for um final de semana observar se tem algum evento próximo ao endereço que possa atrapalhar e as restrições da portaria, caso seja em um condomínio.

Além disso, ela diz que é preciso avaliar o impacto que aquela mudança terá na vida da pessoa. Por exemplo, a alteração de endereço das correspondências deve ser feita o mais rápido possível, porque depois que for colocada a mão na massa, esses detalhes correm o risco de serem esquecidos.

O terceiro passo é a triagem. Esse é o momento de ver tudo que não precisa ser levado para a nova casa. Nesse processo é comum que muitas coisas sejam doadas e uma dica importante. “Se houver algum móvel para arrumar, por exemplo, um sofá que precisa ser reestofado ou trocar o tecido, aproveite para mandar logo para o serviço, pois a empresa já pega e entrega no novo endereço, menos uma coisa para levar na mudança”, sugere a especialista.

“Na hora de embalar tudo, você pode sinalizar as caixas com etiquetas coloridas, colocando uma cor para cada cômodo, o que irá facilitar na hora de carregar e transportar as caixas. Além disso, pode ser colocada uma segunda sinalização, para indicar a fragilidade do que tem ali”, explica Talita. A ordem de prioridade também é muito importante. O que será mais necessário na casa. “Os móveis sempre são os primeiros e por último, entram os objetos decorativos.

Cuidado especial com objetos mais delicados, como as louças e tudo que for de vidro. Eles devem ser bem embalados com papel seda e plástico bolha, colocados em caixas pequenas que não permitem que sejam empilhadas muito objetos — além de estarem sempre sinalizadas.

Alguém precisa ficar encarregado de realizar o gerenciamento da rotina dos dias da mudança. “Se naquele dia os moradores já irão dormir na nova casa, então é preciso levar primeiro as camas, e lembrar de levar um kit de higiene e de limpeza básico”, comenta a personal organizer.

Empresa especializada

Para quem prefere e pode pagar — os valores de uma mudança de um apartamento médio, de dois quartos, podem variar de R$ 1.300 a R$ 1.700 — algumas empresas fazem todo o serviço, desde embalar todos os objetos e móveis da casa, transportar e levar para o destino. Segundo Martha Rodrigues, responsável pelo departamento comercial da Prime Mudanças, a empresa garante que tudo saia da forma combinada com o cliente.

“Ele não precisa se preocupar com nada. Vamos até a sua casa, fazemos uma vistoria de tudo que tem para ser levado e a partir daí conseguimos ver quantos funcionários serão necessários, quantos dias levará para terminar e o valor do serviço”, explica Martha.

Ila Granjo, fez sua primeira mudança com a empresa e não se arrepende de ter contratado. “Para mim foi muito bom, principalmente pela facilidade e comodidade. Com três dias eu já estava com a casa toda montada, foi tudo feito cuidadosamente e foi bem tranquilo”, conta a cliente.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

