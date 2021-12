Evite estragos decorrentes da umidade

Em dias de chuva, junto com o frio, vêm os danos causados pela umidade. Por meio de manchas nas paredes, no teto e nos móveis, o mofo afeta diferentes cômodos da casa. Para minimizar as consequências desses problemas, o ideal é optar por algumas técnicas temporárias ou definitivas.

O mofo é um tipo de fungo que cresce quando o ambiente está muito úmido ou sem entrada de ar.

“Quando chove, as pessoas ficam com as casas mais fechadas, e, por isso, o fungo tem mais chance de proliferar”, afirma a arquiteta Andrea Carvalho.

No caso de Salvador, os meses de abril, maio e junho são os mais chuvosos. É o que diz a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Cláudia Valéria.

Para se ter ideia, neste mês de abril a previsão é que a chuva chegue a 310 milímetros na cidade. Por conta disso, as pessoas podem começar a preparar os ambientes antes desse período.

O giz de lousa é um inusitado método para prevenir os problemas com a umidade. Isso acontece porque o objeto tem a capacidade de enxugar água. “O giz pode ficar dentro do guarda-roupa”, sugere a design de interiores Olívia Fernandez.

As tintas com impermeabilizantes também são opções para quem deseja prevenir as bolhas que são causadas pela umidade. “Já existem tintas no mercado que ajudam a prevenir o fungo”, completa Andrea.

Para evitar que o fungo apareça dentro de casa é necessário oferecer ventilação ao ambiente. Uma dica é deixar as janelas sempre abertas.

Como se livrar do mofo

Para quem já está com o problema dentro de casa, a arquiteta sugere o aplicação de produtos impermeabilizantes.

Nesse caso, é necessário tirar todo o reboco da área até chegar ao tijolo. Depois disso, o produto pode ser aplicado”, explica. Segundo Andrea, essa técnica faz com que o problema fique minimizado por mais tempo.

A design Olívia conta que também adere ao mesmo método. “O ideal é passar o impermeabilizante três vezes”, diz. O produto deve ser utilizado com uma esponja na posição vertical e horizontal.

O revestimento com cerâmico é um método que pode ser utilizado para o problema da umidade. “Essa técnica pode ser usada com os armários da cozinha”, conta Andrea. Ela ainda sugere que nos dias mais frios os móveis fiquem afastados de 5 a 10 centímetros da parede.

O compensado naval, madeira mais resistente, também pode prevenir que a umidade chegue à cozinha. Nessa situação, a madeira pode ficar atrás dos armários.

Já as paredes que são atingidas por fungos podem ser limpas temporariamente com des desinfetante ou água oxigenada, que são diluídos em água. Um produto que Olívia costuma indica é o vinagre transparente.

“O primeiro passo é limpar a parede, depois eu uso o vinagre com uma flanela e aplico na superfície que foi afetada”. No caso dos armários, ela ainda indica a possibilidade de usar a vaselina. “O produto pode ficar em uma vasilha com a tampa furada”, completa.

Problemas na construção

Os problemas com a umidade também podem surgir por conta da construção dos imóveis. Nesse tipo de situação, a arquiteta Andrea diz que os estragos só serão minimizados por um período curto. “Se a umidade for causada por problemas na estrutura da casa, os moradores sempre passarão por problemas”, explica.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

