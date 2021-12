Evento da CEF termina domingo, mas as promoções continuam

Começou nesta sexta, 16, e vai até domingo, 18, a 10ª edição do Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal (CEF). O evento acontece no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, e reúne cerca de 18 mil imóveis.



De acordo com o gerente regional da Caixa, Adelson Prata, são unidades com valores que variam de R$ 90 mil e R$ 1 milhão, entre apartamentos na planta, em obras, prontos para morar, além de usados.

Ainda segundo Prata, as condições especiais oferecidas durante o feirão vale para todo o mês de maio, em todas as agências da Caixa. Entre as vantagens encontradas durante o evento, o gerente aponta o pagamento da primeira parcela para janeiro de 2015 e taxa de juros a partir de 4,5% ao ano - caso de empreendimentos na faixa do Minha Casa, Minha Vida.

Falando no programa habitacional do governo federal, metade das ofertas (cerca de nove mil) está dentro desta faixa - ou seja, R$ 170 mil para imóveis na capital e R$ 145 mil, na região metropolitana.



Construtoras também oferecem uma série de promoções e brindes: de TV de 42 polegadas a ITIV grátis (3% do valor do imóvel). A expectativa é que o feirão movimente R$ 450 milhões e que até 35 mil pessoas o visitem até domingo.





Minha Casa, Minha Vida

Pelo menos a metade dos 18 mil imóveis disponíveis durante o Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal (CEF) está dentro da faixa do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Isso significa unidades por até R$ 170 mil, em Salvador, e R$ 145 mil em municípios da região metropolitana.

A novidade - em vigor desde o último dia 6 - é que o governo federal fixou a prestação do beneficiário em 5% (antes era 10%) do valor da renda familiar mensal. Além disso, o valor mínimo da parcela passou de R$ 50 para R$ 25, em 120 prestações. A renda familiar não pode ultrapassar R$ 5 mil.

Com uma "seleção de ofertas", nas palavras do diretor Humberto Garrido, a OAS Empreendimentos participa do feirão com 200 unidades - a maioria prontos para morar e em fase final de obras - "com preços competitivos e voltados para o segmento econômico".





"São produtos com excelente padrão de acabamento, área de lazer completa e preços compatíveis com a renda da maioria da população. Tendo o crédito aprovado, o cliente já sai do feirão com o contrato assinado".



Mais conforto para a família

Casada, mãe de duas meninas (4 e 18 anos), morando de aluguel em uma casa no bairro do Doron, em Salvador, a assistente administrativa Ana Lúcia Torres vai ao feirão em busca de um imóvel de até R$ 160 mil.



O bairro nem interessa tanto, ela diz, portanto que seja em Salvador. "O importante é sair do aluguel (R$ 650 ao mês) e ter mais conforto com a família".

Com apartamentos de dois quartos, suíte e varanda, além de coberturas duplex, o residencial Varandas do Vale, da construtora Sertenge, na rua Albino Fernandes, Sussuarana (acesso pelo Centro Administrativo da Bahia), possui unidades a partir de R$ 120 mil. A infraestrutura de lazer conta com piscina, quadra esportiva e mais de 10 mil m² de área verde preservada.

*Colaborou Estela Marques

