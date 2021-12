Estilo tropical imprime atmosfera alegre e natural na decoração

Na cidade com clima de verão quase o ano todo, quem mora em Salvador normalmente prefere decorar a sua casa de um jeito alegre, que reflita esse modo de vida da cidade litorânea. A decoração tropical, colorida, com muitas plantas e objetos marcantes, tem tudo a ver com o clima e dão um frescor para quem aprecia a atmosfera mais natural.

E se engana quem pensa que só é possível ter uma decoração inspirada no estilo tropical em uma casa de praia, por exemplo. O arquiteto André Oliva, diz que até em apartamentos em locais centrais da cidade, essa decoração mais viva tem espaço.

Em um dos seus projetos ele colocou uma rede na sala e utilizou tecidos crus e naturais, que são mais leves e remetem o verão. As almofadas seguiram o tema do calçadão de Copacabana, que deram um toque praiano, ao mesmo tempo sofisticado ao ambiente.

Para a designer de interiores, Géssica Queiroz, a decoração tropical é ao mesmo tempo marcante e chique, e vem sendo usada também com detalhes metalizados. A combinação de estampas de folhagens, animais e flores, com objetos, texturas e cores alegres são formas de inserir este estilo no ambiente.

As plantas são características fortes da decoração tropical e segundo Oliva podem ser utilizadas várias espécies, mas algumas têm um charme a mais. "Em geral são aquelas plantas que a gente já usa há muito tempo, porque tem a ver com o nosso clima. As suculentas e cactos estão sendo bastante usados e tem baixa manutenção, as bromélias, palmeiras de maior porte, plantas de beira de praia e orquídeas também combinam com o clima tropical", diz.

Uma das plantas que também remete ao estilo é a maranta, que vai além do verde, com folhagens vibrantes e cores diferentes. Inclusive, no Pinterest, os pins salvos de 'plantas com estampas' tiveram um aumento de 533% nos últimos meses.

De acordo com Marcos Rolim, da Haifatto Arquitetura, as cores que mais combinam com o estilo tropical é o vermelho, verde, laranja e cores vivas em geral. Para quem quer destacar as paredes, o papel de parede é uma opção que pode dar vida ao ambiente. O segredo é usá-lo em apenas uma das paredes do cômodo, para não sobrecarregar o local.

Não ao exagero

Quem quer investir nesse estilo de decoração deve ficar atento para não carregar demais os espaços, que segundo Rolim, pode até ser exagerado, mas vai depender do gosto de cada um. Quem não quer pesar a mão, pode apostar na base neutra e ir decorando com objetos que poderão ser trocados com mais facilidade. "Deixar a área mais neutra possível, usar móveis de vime e utilizar almofadas coloridas dá uma cara tropical para o ambiente", comenta.

Para não tornar a decoração muito carregada, Géssica indica deixar as estampas mais marcantes para estofados ou almofadas. "Seguir as cores predominantes também é uma ótima opção, mas sempre atentando para não escurecer demais", observa.

"O que você vai usar na decoração da sua casa, dura um pouco mais de tempo do que a moda, por exemplo, então é bom pensar com cuidado para não carregar o ambiente em que vai conviver por mais tempo", orienta André. Ele aconselha investir no paisagismo interno, pontos de cor e decorar com frutas da estação em espaços gourmet, cozinhas, varandas e áreas de piscina.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló.

