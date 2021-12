Estética facilita negociação para venda ou aluguel

Além de questões básicas, como a limpeza e as instalações hidráulicas e elétricas, a estética também tem participação importante no aspecto geral de um imóvel. A escolha correta do piso, das cores das paredes e até mesmo de uma decoração leve pode fazer o local parecer mais amplo, aconchegante e pronto para receber moradores.

Para valorizar o imóvel e diminuir o tempo de vacância, o propriétário deve considerar um investimento em decoração, a depender do público visado para o imóvel. Além do efeito de ajudar o visitante a se imaginar morando no local, para alguns a mobília é uma praticidade pela qual vale a pena pagar mais.

"Apartamentos tipo quarto e sala costumam atrair pessoas que vêm de outras cidades para trabalhar e estudar, recém separados, pessoas que não têm móveis para trazer", conta o corretor de imóveis Neil Sampaio. Ele aconselhou um de seus clientes, que estava tendo dificuldades para vender um apartamento, a decorar o local. Após um investimento de R$ 50 mil, o imóvel foi vendido por R$ 100 mil a mais do que o valor pedido inicialmente.

Mesmo para quem não pode fazer uma decoração completa, só os armários embutidos já fazem a diferença. "Para aluguel os armários são fundamentais, mas até em vendas as pessoas gostam da sensação de não precisar gastar com eles, mesmo que mais tarde precisem mudar", conta o arquiteto Vitor Dauster.

Um detalhe que pode mudar a cara de um ambiente, segundo Sampaio, é o uso de quadros. "Eles ajudam a pessoa a ver o potencial do ambiente, e servem também para salas comerciais", conta.

Tons neutros e claros

Na hora de renovar a pintura das paredes, é importante escolher sempre tons neutros e claros, que dão uma sensação de amplitude ao ambiente e não imprimem a personalidade de moradores prévios. No caso de casas e apartamentos antigos, pode valer a pena também substituir vasos e pias em tons escuros, que foram moda nas décadas de 60 e 70, mas hoje são considerados indesejáveis.

Pisos e outros revestimentos também podem fazer a diferença na hora de fechar o negócio. "É importante que o piso não seja feio. Ladrilhos muito pequenos, em modelos antigos deixam muitas juntas e não são mais considerados bonitos", conta Dauster. Ele recomenda porcelanatos de 60 x 60 ou 80 x 80 cm.

No entanto, trocar os revestimentos é um investimento que pode não valer a pena se o imóvel for ser vendido. A menos que o piso esteja em más condições, o ideal é deixar que os novos moradores o escolham depois, segundo Dauster. O importante é que ele esteja bem conservado, seja qual for. "Muitas pessoas vêem um piso de madeira acabado e acham que não tem jeito, mas uma aplicação de sinteco já revela um piso de ótima qualidade", explica.

Sampaio também lembra que, antes de grandes gastos e reformas, deve-se considerar o público alvo. "É preciso pensar nas outras características do imóvel e ver se o perfil do cliente atende o aumento no valor pedido", pondera.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

