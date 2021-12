Espaço para meditar ou orar cabe em qualquer canto da casa

Para relaxar do cotidiano estressante e recarregar as energias é importante um cantinho diferenciado na casa. Espaços de contemplação, prática de meditação e oração podem ocupar um cômodo inteiro ou parte dele. E são decorados visando proporcionar ao indivíduo a sensação de tranquilidade através das cores, móveis, iluminação e climatização.

A escolha adequada do ambiente faz toda diferença no projeto de decoração. Segundo o arquiteto Luiz Cláudio Motta, o espaço deve ser calmo e arejado. “Ausência de barulho, ventilação e iluminação natural e a possibilidade de estabelecer um contato com a natureza contribuem na concentração e desenvolvimento das práticas. Pode ser na varanda, da sala, jardim e até no quarto”, explica.

Quando o ambiente não atende às condições ideais, tem como adequá-lo de acordo a realidade. Trabalhando o isolamento acústico do cômodo, iluminação indireta com cromoterapia (tons de verde ou azul) e inserindo plantas e flores são uma opção.

Dolores Landeiro, design de interiores, garante que é imprescindível ter cuidado com a escolha dos móveis, acessórios e cores para arrumar o espaço conforme as necessidades do cliente. “Para promover o conforto é interessante organizar o cômodo com poucos móveis, em tons suaves, usar materiais da natureza como madeira ou fibras ou bambu. Mesas baixas, prateleiras para colocar imagens das divindades religiosas, incensos e velas, tatames no chão, futon, são algumas opções”, ressalta.

Energias positivas

A cor das paredes merece atenção especial, pois em algumas práticas religiosas a cor tem ligação direta com a espiritualidade. Por isso, a arquiteta Sílvia Proserpio não abriu mão da cor lilás, que representa o chakras do indivíduo no seu cantinho de meditação. “A prática da meditação está diretamente ligada a captação de energias positivas, a cor das paredes e até a posição dos móveis interferem na ancoração da energia”, conta.

Ana Paula Nobre, jornalista, também apostou no lilás para compor o ambiente onde costuma meditar todos os dias. “Além da cor, me preocupei em ter almofadas, tapetes, incensos, velas e imagens, que aumentam o conforto e facilitam a concentração”.

Já a escritora Mabel Velloso, devota da igreja católica sempre ganhou muitos santos e precisou arrumar um espaço para organizá-los melhor. “Tenho um altar na sala de jantar, com mais de 40 santos, onde costumo pedir proteção para mim e meus familiares e agradecer pelo dia. Acredito que esse espaço representa a proteção do meu lar e a renovação das energias”, afirma.

Crie espaço para orar ou meditar

Espaço - Prefira cômodos silenciosos, com iluminação e ventilação natural

Acabamento - Piso em madeira, materiais com elementos da natureza ou rústicos, tatame, arandelas, gramíneas

Cores - Depende do cliente, mas geralmente liga-se com a espiritualidade. Cores sóbrias, tons de lilás e azul

Móveis - O ideal é um mobiliário mais baixo. Mesas e bancos de madeira, bandejas e prateleiras para dispor os elementos religiosos e acessórios

Acessórios - Velas, incensos, imagens das divindades, livros da prática, plantas e flores

Fonte: Matheus Magalhães

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

