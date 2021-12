Escandinavo: design com foco na cor neutra chega ao Brasil

A cara de lar - doce lar - que a casa da sua avó tem se une ao moderno e inspiram para o chamado design escandinavo, nascido na Europa mas que agora começa a chegar no Brasil com adaptações. Se você está em busca de conforto, funcionalidade e estilo, o design escandinavo pode ser uma boa pedida na próxima reforma de sua casa. Com um design parecido com o minimalista e o abuso de cores neutras, o estilo é a aposta para transformar mesmo o menor dos apartamentos em um "lar".

"Esse é um estilo que combina o moderno com o retrô, sem delimitar o ambiente a só um ou outro", explica a arquiteta Jacqueline Matos. Exagerar na utilização de madeira é permitido e ajuda a administrar o uso de móveis mais cleans com aqueles mais retrô, dando à casa ou apartamento uma impressão de casa mais antiga - a famosa casa da avó. Usar da aparência de madeira nas paredes, chão e piso é possível, e hoje é fácil fazer isso usando papéis de parede imitando madeira e até pisos com essa aparência.

Num projeto em Curitiba, os arquitetos Edgard Corsi e sua sócia Ana Carolina Boscardin foram além. Buscando transformar um apartamento pequeno no lar da blogueira Débora Alcântara, do blog Tudo Orna, e tendo como inspiração o estilo escandinavo, acoplaram vigas de madeira no teto do apartamento, dando ao cômodo principal a cara de uma casa antiga.

A graça do estilo escandinavo está na mistura de vários móveis de design diferentes que não parecem combinar (Foto: Divulgação)

"A graça desse estilo é que a sua casa não tenha a cara de um apartamento, e sim de uma casa", explica Corsi. O uso de uma base neutra, com cores espalhadas aqui ou ali em detalhes da decoração, completaram o projeto, que rendeu a criação do perfil Apartamento 33 no Instagram, contando todo o passo a passo da obra na casa da Débora.

"A ideia é que a decoração que você coloque em sua casa mostre utilidade. Nada está ali sem propósito", expõe Corsi. Essa ideia, que pode se assemelhar com o minimalismo, aponta não para uma escassez de móveis, mas para a necessidade de criar uma decoração que abrace sua personalidade e seja funcional.

E o mais divertido talvez seja a hora de escolher os móveis. De acordo com Jacqueline, escolher bem os móveis pode fazer diferença, mas esse estilo não exige que tudo esteja exatamente combinado e perfeito. "Você pode escolher um sofá mais clean, mas uma mesa com estilo mais retrô, ou até comprar uma mesa antiga de verdade, e usar diferentes modelos de cadeiras", conta.

Isso é o que Corsi chama de "decoração despretensiosa", um dos pontos fortes do estilo, de acordo com ele. "Você pode simplesmente usar uma mesa moderna mas colocar nela cadeiras de visual mais moderno e outras que você herdou de sua avô, por exemplo", conta. A sensação final que isso dá é de conforto.

Se alimentar um pouco de outros estilos, como o industrial, também é possível. No Apartamento 33, o uso de lâmpadas com fiações expostas e pregos aparentes foi uma forma de trazer esse estilo para a decoração. "São estilos que combinam", expõe Corsi.

