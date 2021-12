Empresas investem para inibir ação do salitre

Salvador tem 50 quilômetros de orla e o nível de corrosão atmosférica da capital é considerado severo, segundo o Mapa da Corrosão Atmosférica do Brasil, disponibilizado pela Associação Brasileira do Aço Inoxidável (Abinox). Empresas do ramo da construção civil têm investido em materiais que combatem a ação do salitre, comum em regiões litorâneas.



O aço inoxidável é uma das soluções adotadas para evitar danos nas construções. Ivan Leão, diretor da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), recomenda a utilização do material por considerá-lo resistente à ação da maresia.



Arturo Chao Maceiras, diretor-executivo da Abinox, explica que a resistência do aço inox a corrosão é por causa de o material ser composto por cromo, níquel e molibdênio, que formam uma camada de proteção contra o salitre.



"O aço inox não pode ou deve ser medido pelo investimento inicial, mas pelos benefícios ao longo do tempo, por exemplo, não ter gasto com manutenção", diz Maceiras, explicando que não é possível mensurar o impacto da utilização desse material no orçamento da obra.



Parte mais afetada



A parte mais afetada pelo salitre, de acordo com especialistas, é a ferragem do concreto. Sinais fortes da ação da salinidade são fissuras e a quebra de partes da estrutura.



O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Henrique Passos, explica que como o ferro está numa camada de concreto e sofre oxidação, a tendência é que ele se expanda. A busca por espaço causa a fissura de salinização, que ocasiona a soltura de peças.



Para evitar essa reação, Carlos Vieira Lima, da MVL Engenharia, recobre o aço com quatro centímetros de concreto. Outra precaução do engenheiro, que está construindo o empreendimento 5ª Avenida, no Jardim Armação, é utilizar parafusos feitos em aço inox.



Cerâmicas como a telha vermelha também sofrem com o salitre. O sinal da oxidação da telha é a liberação de pó, causada pela tendência a se dissolver com a ação da água, dos ventos e do salitre. Nestes casos, Carlos Henrique Passos recomenda a utilização da telha branca.



Importância da manutenção



É unânime entre os especialistas a importância da manutenção para prevenir a corrosão pelo salitre. A prática prolonga a durabilidade dos materiais utilizados nos imóveis, principalmente naqueles localizados na região litorânea.



O manual do proprietário, entregue pelas construtoras após a conclusão das obras de cada empreendimento, também traz instruções de manutenção da estrutura.



"É recomendado que os moradores e síndicos leiam os manuais dados pelas construtoras. É importantíssimo que as pessoas conheçam os manuais, para que proceda a manutenção periódica", alerta o presidente do Sinduscon.



Marcos Mesquita é o engenheiro responsável pela obra do 5ª Avenida e vê a manutenção como modo de prevenir contra o salitre. "Recomenda-se ao condomínio manutenção preventiva: lavagem de estrutura, tratamento e pintura periodicamente, uma vez por ano", sugere. Diz ainda que o revestimento, por pintura ou pastilha, também mantém a durabilidade do empreendimento.

