Empresas do mercado imobiliário dão descontos de até 30% na Black Friday

A Black Friday, data comercial que é comemorada um dia após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, em 24 de novembro, começou a ser celebrada no Brasil em 2010. A data se tornou importante tanto para o comércio quanto para os consumidores, oferecendo descontos e condições especiais de pagamento em produtos diversos. E o mercado imobiliário também tem buscado participar da data, com descontos de até 30%.

Construtoras e incorporadoras de todo o país estão oferecendo promoções em seus sites, ou montando estandes em grandes centros comerciais. Em Salvador, a Moura Dubeux Engenharia está promovendo, em parceria com a JVF Empreendimentos, a Black Week Imobiliária, uma feira de imóveis comerciais e residenciais no Salvador Shopping.

O evento, iniciado dia 10, vai até 28. Estarão à venda imóveis residenciais da Moura Dubeux com até 12% de desconto. "Entramos no clima e colocamos todos os nossos produtos em promoção", conta a supervisora comercial da empresa, Manuella Nabuco.

Dentre as ofertas estão o residencial Singullare Iguatemi, ainda em construção no Parque Bela Vista, e o Parque Iguatemi, que está pronto para morar e nas últimas unidades. Os apartamentos custam a partir de R$ 309 mil e R$ 263 mil, respectivamente.

Edifícios comerciais também estão em promoção, como o Empresarial ITC, no Costa Azul, que está em construção com entrega prevista para março de 2018. Os descontos nas salas chegam a 30%.

Já a JVF, que também participa da Black Week Imobiliária, oferece condições especiais para a compra dos empreendimentos Vivace Cabula VI e Allegri, no Cabula. Ambos contam com ITIV grátis e armários na cozinha. "A maior conquista deste tipo de evento é o movimento que faz na economia, despertando o interesse e criando demanda para novos negócios", diz Juliana Oliveira, diretora da JVF, que espera fechar negócio para 60 unidades durante a ação.

Rodrigo Hissa, diretor regional da construtora Tenda, também se mostra otimista com a Black Friday: "Esse período do ano se tornou importante por conta dos descontos e das condições oferecidas, além da proximidade com o recebimento do 13º salário. As pessoas pensam sempre em começar o ano novo já com uma nova casa", diz Hissa.

Ele acredita que a procura por imóveis durante esta época vai acompanhar um movimento de retorno da confiança no setor imobiliário: "A volta do crescimento da economia, ainda que de maneira lenta, vem despertando novamente o interesse por imóveis".

A Tenda realizará de 20 a 26 de novembro a Black Tenda, onde todas as suas unidades terão condições especiais de pagamento, com preços a partir de R$ 99 mil e entradas a partir de R$ 19. Todas as unidades se encaixam na faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida e podem contar também com isenção de taxas cartorárias e ITBI.

*Sob supervisão de editora Cassandra Barteló

adblock ativo