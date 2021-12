Empresas da construção civil investem na Bahia

O setor da construção civil começa a retomar aos poucos suas atividades depois de anos difíceis de retração de compradores, juros altos e preços elevados de matéria-prima. Este movimento pode ser observado em vários segmentos da área imobiliária, desde empresas que trabalham com unidades populares até com produtos de alto custo.

Um dos setores com melhores perspectivas é o de unidades populares do Programa Minha Casa, Minha Vida. Em 2017, o governo deixou de investir R$ 24 bilhões no programa, alegando problemas de capitalização da Caixa Econômica Federal. Mas o Ministério das Cidades anunciou para este ano a retomada da construção de 70 mil unidades do programa habitacional, que estão paralisadas ou com andamento em ritmo lento.

A MRV Engenharia está otimista em relação às perspectivas do setor de construção econômica na Bahia em 2018, apesar do cenário macroeconômico atual, e até o final deste ano, pretende investir mais de R$ 600 milhões para o lançar 6.328 unidades habitacionais no estado. De acordo com Felipe Monteiro, gerente regional de vendas, serão 3.700 unidades na região metropolitana e na capital, 1.248 unidades em Feira de Santana e 1.380 apartamentos em Vitória da Conquista, com Valor Geral de Vendas (VGV) potencial de R$ 1 bilhão.

Com esse investimento a empresa projeta chegar em 2018 com um aumento de mais de 20% na sua força de trabalho no estado. Atualmente oferece mil empregos diretos e três mil indiretos.

Destaque no Nordeste

"Salvador sempre alavancou as vendas no Nordeste desde 2007, quando a MRV se instalou na Bahia. Atualmente o carro-chefe são os imóveis para classe C, no valor entre três e 10 salários mínimos, com preços que variam até R$ 190 mil", explica Felipe Monteiro. Ele acrescentou que os imóveis que serão lançados este ano estarão em construção a partir do segundo semestre, com previsão de entrega para o ano de 2020.

Das unidades oferecidas na capital baiana em quatro empreendimentos, dois serão edificados na CIA-Aeroporto, um na região da Rodoviária e um em Lauro de Freitas. Em Salvador e na Região Metropolitana, a MRV jã entregou 9.536 unidades ao longo dos 10 anos de atividade, que abrigam 50 mil moradores.

Otimismo do setor

Vice-presidente da Civil, empresa que atua em vários setores e em imóveis de alto padrão no segmento imobiliário, Rafael Valente, está otimista e acredita que o pior já passou. "A demanda, principalmente de investidores está voltando a crescer aos poucos e isto, aliado aos baixos juros que vem sendo praticados por bancos públicos e privados, estimula as construtoras a retomar a atividade com maior confiança", avalia.

Ele cita como exemplo o Jazz, fruto da parceria entre Civil e Barcino Esteve, lançado em 2017, que irá gerar cerca de 140 empregos diretos e mais de 700 indiretos. A previsão de entrega é outubro de 2019, com investimento de R$ 26,6 milhões. O edifício contará com 16 pavimentos e apartamentos com 1 ou 2 suítes.

Em abril está previsto outro lançamento, desta vez no bairro da Graça, com entrega prevista para 2020, explica Rafael Valente, que prefere não revelar mais informações, mas promete grandes novidades para o novo empreendimento do grupo.

