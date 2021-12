Empresa lança dispositivos de automação residencial que facilita vida de moradores

Já pensou sair de férias e poder controlar tudo em casa como se estivesse lá? A automação faz isso ser possível. A tecnologia torna as coisas mais simples, e tendo ela na palma da mão é possível monitorar o que acontece de qualquer lugar do mundo. Ar-condicionado, fechaduras, iluminação, alarme e irrigação são alguns dos exemplos de coisas que podem ser automatizadas em casa.

Algumas empresas investiram nisso e já estão no mercado há 10 anos, como é o caso da Automi. Christian Zollinger, diretor comercial da empresa, que trabalha com automação residencial, explica que o significado do termo é amplo e engloba diversos aspectos, mas tem a função básica de integrar várias áreas. "A automação é boa para quem gosta de tecnologia, mas é melhor ainda para quem não entende nada, porque ela facilita a vida, e o que precisava de cinco, dez controles, por exemplo, é resolvido com um simples toque", diz Christian.

Um de seus clientes no Horto Florestal pode chamar sua casa de inteligente. Iluminação toda integrada até os abajures, cortina motorizada, ambientação sonora, fechadura da porta com identificação biométrica e que pode ser aberta remotamente são algumas das tecnologias instaladas. O cliente é apaixonado por tecnologia e, quando comprou o apartamento, fez questão de providenciar a instalação de todos os equipamentos. Hoje o conforto que tudo isso proporciona para a família, que há quatro anos utiliza o sistema, é considerado essencial.

Para quem vai passar alguns dias longe de casa, a automação permite que quase tudo seja controlado por um simples toque no celular. Além disso, há várias medidas para a segurança da casa, como a simulação de presença através da iluminação, a possibilidade de ligar aparelhos como som e TV para criar uma movimentação; irrigação e sensor de movimento são algumas das coisas que Jesus Garcia, CEO da Home Smart Home, diz ser útil para períodos de férias, por exemplo. "Na automação a gente pode fazer uma combinação de variáveis para as atividades".

Dispositivos controlam a iluminação (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE | 21.11.2017)

Abertura da porta é feita por leitura biométrica (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE | 21.11.2017)

Irrigação inteligente

Danny Braz, diretor técnico da Regatec, empresa que trabalha com irrigação inteligente, trouxe uma nova tecnologia nessa área. Criada por uma empresa americana, eles trouxeram para o Brasil uma novidade bem útil para quem passa muito tempo longe de casa: é possível verificar as condições climáticas no local através do wi-fi, apenas colocando o CEP, e, de acordo com o clima, o sistema calcula quanto de água é necessário para fazer a irrigação daquele espaço. Segundo Braz, a economia de água que se pode alcançar com a tecnologia é de até 60%.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo