Em oito anos, imóveis no Cabula registram valorização de 210%

De bairro agrícola, na década de 70, a um local formado predominantemente por conjuntos habitacionais, até 2005, o Cabula vive uma expansão imobiliária há oito anos. A construção de empreendimentos mais sofisticados, com uma grande oferta de itens de lazer, valorizou o local, cujo valor do metro quadrado cresceu 210%, passando de R$ 1.450, em 2006, para R$ 4.500, atualmente. Em um ano, de 2013 a 2014, o crescimento foi de 18,4%.

A localização do Cabula é um dos principais impulsionadores dessa expansão. Em seis anos, foram construídos cerca de 30 novos edifícios, que reúnem aproximadamente 60 mil moradias, com valores a partir de R$ 200 mil, segundo José Azevedo Filho, diretor comercial da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi).

Situado em um dos pontos mais altos de Salvador, o bairro fica a poucos quilômetros do principal centro comercial da cidade, a Avenida Tancredo Neves, e de um dos shoppings mais antigos e movimentados da cidade, o Iguatemi, além do Terminal Rodoviário. A boa localização, aliada a um padrão de moradia mais elevado, tem atraído muita gente.

Esse foi um dos motivos que levou a secretária Laís Nunes a se mudar com o marido, Fábio Franco, para o local. O casal comprou um apartamento há cinco anos pelo valor de R$ 200 mil, que, pelas contas deles, seria vendido facilmente hoje por R$ 280. "“Em 15 minutos, estamos no Shopping Salvador, em cinco, no Bella Vista. E se quiser, não saímos para nada, porque temos supermercado, universidade, faculdade"”, afirma Laís.

As vantagens de morar no Cabula aumentaram ainda mais nos dois últimos anos. O Shopping Bella Vista, construído em 2012, passou a oferecer uma gama de serviços aos moradores, que, com esse empreendimento, não precisam mais se deslocar para outros pontos para realizar compras, evitando, assim, os congestionamentos, um dos grandes problemas enfrentados pela população de Salvador atualmente.

As intervenções viárias também favoreceram a expansão do bairro. A inauguração da Via Expressa, os dois viadutos, além das vias que ligam o Cabula à Paralela e Pernambués, facilitaram o acesso. “"Hoje, é mais tranquilo se deslocar, apesar de que ainda precisamos avançar no quesito trânsito"”, afirma o motorista Luís da Silva, que mora no bairro com a esposa, Neuma Freitas, e a filha, Kayla da Silva Freitas.

Intervenções e comércio

O surgimento de tantos empreendimentos, aliado às intervenções viárias e ao crescimento do comércio, dão um novo conceito ao Cabula, na avaliação do presidente do Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Samuel Prado. “"Esses empreendimentos dão uma nova definição ao Cabula. Ainda mais com Horto Bela Vista, que traz ainda mais sofisticação. Antes eram apenas conjuntos e agora temos um novo padrão de habitação que valorizou muito"”.

Para quem tem interesse em morar no Cabula, existem opções para diversos gostos e bolsos, já que o bairro conta com empreendimentos com tipologias, valores e condições de financiamento distintas. Lá, é possível encontrar apartamentos a partir de 47 metros quadrados a coberturas, em empreendimentos modernos que contam com vários ítens de lazer, como academia de ginástica, brinquedoteca, sala de estudo, lan house, piscina e salões de festa e spa, dentre outros.

