Elementos naturais marcam agora ambientes modernos

Em meio à correria do dia a dia, cresce a necessidade de estar em contato com a natureza de alguma forma. Morar na cidade é prático e vantajoso em muitos aspectos, mas nem todos têm o privilégio de uma vista para o mar ou até mesmo uma casa na praia para ter onde buscar essa tranquilidade. A decoração dos ambientes na cidade tem sido uma maneira encontrada para conseguir essa aproximação com a natureza.

Com elementos naturais que remetam a uma vida mais leve, é possível criar uma proximidade com o natural. Até os quatro elementos da natureza – água, terra, fogo e ar – podem servir de inspiração.

Segundo a designer Mila Caramelo, existe uma tendência muito forte de se buscar um refúgio em casa, através desse tipo de decoração, que por si só já é mais aconchegante. “Nessa correria que a gente vive, é legal sentir uma paz quando chegamos em casa, conectando-se às origens”, afirma.

Rústicos e urbanos

A madeira é muito usada para esse propósito, mas há outras maneiras de obter a sensação de proximidade com a natureza na decoração. Móveis com toque rústico, feitos com superfície de pedra, objetos em vime, fibras naturais, bambu e palha também podem criar essa ideia.

Há quem ache que objetos que lembram a natureza só funcionam em casas de praia, mas esse pensamento está mudando com cada vez mais adeptos aos elementos naturais também em ambientes modernos, nas cidades. Para a arquiteta Cecília Avena, é possível fazer a composição dos itens da decoração, “sem que, para isso, se tenha ambientes caricatos, tipo uma cabana no mato”, como destaca.

Quando se pensa em decoração e natureza juntas, logo se imaginam plantas, “mas nem tudo se resume a isso”, frisam os especialistas. O designer Marcos Rolim conta que muitas pessoas têm pouca disponibilidade para cuidar de plantas e que existem alternativas para tornar o ambiente mais leve sem elas.

Projeto de Cecília Avena mescla plantas e móveis rústicos combinados com cores suaves e quadros (Foto: Divulgação)

Conectados sem tecnologia

“Trabalhos manuais, em barro, cerâmica e iluminação mais natural possível, são coisas simples que criam esse ambiente”, explica. Ele diz que já recebeu pedidos específicos dentro dessa temática: “Tivemos um cliente que queria uma decoração inspirada no mar que transmitisse paz”.

A ideia de preservar a natureza, aos poucos, evoluiu para a busca pela conexão com ela: ter uma vida mais equilibrada, focando no slow living – conceito que busca desacelerar e se concentrar no que geralmente é deixado de lado no dia a dia – pode se refletir no ambiente em que se vive.

“Nos afastamos das coisas simples, como ouvir pássaros ou olhar para o céu cheio de estrelas, mas o ritmo urbano pode ser quebrado chegando em casa e sentindo uma paz, um aconchego que a decoração pode trazer”, completa Cecília Avena, que valoriza as peças naturais nos projetos.

*Sob supervisão da editora Joyce de Sousa (interina)

adblock ativo