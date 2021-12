Economia de água faz bem para o bolso e para o planeta

Na semana de celebração do Dia Mundial da Água, levanta-se a discussão sobre maneiras de economizar e reutilizar esse elemento natural em casas, prédios e condomínios.

Para a higiene pessoal ou a limpeza doméstica, o consumo da água deve ser feito com responsabilidade. De acordo com a arquiteta Milena Amorim, além da mudança de costumes diários, como desligar a pia do banheiro durante a escovação dos dentes e prestar atenção no tempo passado no banho, existem sistemas de reutilização e economia de água que podem ser instalados em casas e apartamentos.

“Um bom exemplo desses objetos são as torneiras equipadas com temporizador, que é acionada e desligada de forma automática”, diz a arquiteta sobre os registros que, segundo ela, são indicados às pessoas que costumam “esquecer” a torneira pingando.

O interesse na preservação desse elemento natural também surge no contexto em que, de acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico (SNIS), ligado ao Ministério das Cidades, o consumo diário do brasileiro é de 166,3 litros.

Como forma de reduzir o consumo desse bem natural, o cidadão pode utilizar as bacias com o mecanismo de acionamento duplo. “Isso permite a regulação adequado para dar descarga, seja na eliminação de resíduo sólidos ou líquidos”, explica Milena Amorim.

Ela ainda afirma que estudos com o uso desse modelo de bacias apontam a economia de até 60% de água, comparado ao tradicional mecanismo de descarga.

Milena acredita que o investimento em tecnologias sustentáveis atende às expectativas da atual maneira de exercer a arquitetura.

Reaproveitar o recurso

As orientações para preservar a água não são apenas direcionadas aos moradores. Administradores de alguns prédios e condomínios da capital têm se preocupado com formas de poupar e reutilizar esse bem natural.

Localizado na avenida Alphaville, o condomínio Atlantic Garden possui um sistema de reaproveitamento da água da chuva. “Com isso, abastecemos as áreas comuns do prédio, usando essa água para limpar o playground, regar o jardim e lavar carros”, conta o administrador do condomínio, Maurício Ribeiro.

Quanto à mecânica do processo de reutilização das águas fluviais, ele explica que o fluido passa por três fases de filtração até chegar a um reservatório de 15 mil litros.

Embora acredite que o sistema de reutilização da água pluvial alivie as contas mensais do condomínio, Maurício não teve como estipular o valor desta economia. “Desde construído, no ano de 2010, o Atlantic Garden contou com esse modelo de abastecimento”, esclarece.

