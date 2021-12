Domingo é dia de montar a árvore para a festa de Natal

Este domingo, 3, é o Dia do Advento, que marca a data oficial para a montagem da árvore de Natal, de acordo com o calendário cristão. A árvore é uma parte da decoração natalina que traz muitas dúvidas, como o que fazer com os enfeites antigos ou qual a ordem para montar os enfeites, e certos cuidados podem ser tomados para garantir um resultado harmônico na decoração.

Antes de ir comprar novos enfeites ou reutilizar os dos anos anteriores, é preciso pensar no tema da árvore, para não correr o perigo de a decoração ter muita informação. "Crie uma história. Fica confuso misturar tradições diferentes, como Papai Noel e gnomos com anjos e Nossa Senhora", explicou a decoradora e empresária Cecília Dale, que assina pelo quarto ano consecutivo a decoração de Natal do Shopping Barra, em workshop no shopping.

Outra dica é escolher entre colocar o foco na iluminação ou nos enfeites: "Se as luzes são coloridas, use laços e enfeites de uma cor só, e vice-versa", recomenda Cecília. Escolher duas cores de base, como a tradicional combinação vermelho e dourado, e mantê-las em toda a decoração é outra forma de não errar.

Com isso em mente, é hora de selecionar os enfeites de anos passados que podem servir antes de comprar novos. Também é possível reformar bolinhas e enfeites antigos com tinta em spray, ou reaproveitar a decoração do ano passado trocando o festão e os pisca-piscas para outros com cores diferentes.

Na hora de montar a árvore, é preciso ter atenção aos detalhes. De acordo com Cecília, as luzes vêm antes de tudo, para que os fios fiquem bem escondidos nas folhas. Em seguida vêm os laços e bolas grandes, que devem se concentrar mais na parte de baixo da árvore.

Um toque importante é enrolar bem as cordinhas das bolas, para que elas fiquem grudadas na árvore. "As bolas servem para representar as frutas da árvore", explica Cecília. Os enfeites pequenos, concentrados na parte de cima, e a ponta da árvore arrematam a decoração.

Fugindo do tradicional

Para quem quer uma árvore menos tradicional, uma opção é inovar nas cores. A decoradora Lia Negrão fez uma árvore preta e dourada este ano. "É uma combinação sofisticada, e com cuidado não fica nada tenebrosa", conta. Os tons de rosa e o chamado "azul-tiffany" também são opções modernas.

Outra ideia para sair do tradicionais é inovar no tema dos enfeites: "Tem as árvores com enfeites de doces, e também as de tema familiar, com miniporta-retratos de fotos antigas dos parentes", diz Lia.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

