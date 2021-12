Decoração retrô resgata estilo e dá charme a ambientes

Em uma sala, poltronas antigas e uma cristaleira. No corredor, separado do primeiro ambiente por uma parede revestida com papel de círculos vermelhos, o destaque é uma mesa de estilo colonial. Chegando à cozinha, rótulos antigos e cartazes de artistas de décadas passadas decoram o armário. As referências de “casa de época” compõem, na verdade, a decoração do apartamento da designer de interiores Valentina Rocha, uma entusiasta da estética retrô.

Nos últimos anos, o relançamento de objetos e eletrodomésticos com design antigo estimulou o resgate do estilo das décadas de 50 a 80.Máquinas de escrever, televisões em modelos similares aos que transmitiam os primeiros videoclipes dos Beatles e minirrefrigeradores em cores berrantes são alguns dos itens que se inserem nesse estilo.

Disponíveis em muitas lojas, o desafio para quem quer conferir um toque retrô à casa não é encontrar esses objetos, mas saber harmonizá-los com outros elementos. “Misturar esses artigos com elementos modernos evita que os espaços fiquem sobrecarregados, já que a intenção não é construir um cenário, uma reprodução exata da época”, explica Valentina.

Definir década - Uma dica para que isso não aconteça é escolher uma década específica para trabalhar a decoração. A designer exemplifica: “É possível destacar os objetos coloridos e futuristas da década de 80 ou os móveis mais românticos, como as cristaleiras e penteadeiras, típicos dos anos 50 e 60”.

Para a também designer de interiores Soninha Mota, os elementos dessas duas décadas são os que melhor transitam para os ambientes contemporâneos. “Um exemplo disso é a mesa Saarinen, desenhada na escola de artes plásticas Bauhaus, e hoje facilmente encontrável em lojas de decoração”, diz. Além do design, a paleta de cores ajuda na construção de um clima antigo.

Na decoração retrô, essa paleta é democrática, incluindo desde tons pastel, como rosa, verde, amarelo e azul claros, até cores mais vivas, como laranja, vermelho e azul-marinho. “Se o objetivo é obter um efeito mais sofisticado, as apostas devem ser cores neutras, como branco, bege, cru e marfim”, explica a designer de interiores Sírlley Lorenzo.

Brincar com os tons e texturas é justamente uma forma de trabalhar o estilo sem precisar comprar novos móveis e eletrodomésticos. “Pintar móveis antigos com cores que remetem ao estilo, utilizar superfícies lisas e brilhantes, papéis de parede com temas florais e estampas geométricas em degradê são outras possibilidades de trabalhar a decoração”, diz Sírlley.

Como olhar para o passado é resgatar a história, esse estilo de decoração permite que móveis antigos sejam reaproveitados como ornamentos. “Peças realmente velhas agregam lembranças, resgatam memórias de família e de pessoas e lugares especiais, trazendo ao mesmo tempo um tom divertido e original à casa”, afirma Sírlley. Caso esses móveis e objetos com maior tempo de existência não funcionem mais conforme o esperado, é possível agregar novas funcionalidades a eles, como fez Valentina Rocha. “Tenho um fogão velho que utilizo como armário, e, na minha sala de estar, uma geladeira retrô, embora ainda em condições de funcionamento, serve de cristaleira”, conta.

