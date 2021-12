Decoração colorida ajuda a alegrar a festa junina

Com a chegada do mês de junho também vêm as iguarias da época: pamonha, milho, canjica, bolo de aipim… mas não só de comida se vive em festa de São João. A decoração é essencial. “Para não errar, é preciso entender que o São João é feito de cores primárias”, é o que enfatiza a produtora de eventos Jaqueline Miguez, no ramo há 26 anos. Por isso, é importante investir bastante em bandeirolas coloridas, combinando com tecidos de chita e fitas, além da tradicional juta. “Nada de cores como rosa-bebê ou tons pastel”, alerta.

Na mesa de doces – que, segundo Jaqueline, devem ser o destaque da festa – cabe posicionar pequenos potes de margaridas, também em cores primárias, junto a espantalhos ou chapéus de palha com fitinhas.

“É importante lembrar que menos é mais. A quantidade de enfeites depende do tamanho da mesa”, pontua ainda Jaqueline. Para festas menores, bastam pequenos balaios de enfeite na mesa. No caso de comemorações maiores, pode-se incluir uma esteira de palha atrás da mesa dos doces, também decorada com fitinhas ou trancinhas. “Sempre bem colorido”, lembra.

As festas com mais espaço também permitem decorações mais ousadas, como barraquinhas de comidas típicas. “Numa festa para 50 pessoas, já fica adequado utilizar uma ou duas barraquinhas, que podem ser alugadas”, explica Jaqueline.

A produtora pontua que não vale misturar elementos de outras festas, como a abóbora de Halloween: “Muitas pessoas colocam, mas não tem a ver. O São João é uma festa nordestina”, ressalta.

Na opinião de Flávia Galdino, dona de um bufê de decoração, “toda festa junina tem que ter chapéu, espantalho, fogueira e bandeirola”. Ela sugere adicionar elementos rústicos, prestando sempre atenção aos pequenos detalhes. Alguns elementos que ajudam a dar o toque na mesa são o licor servido em garrafas e fitinhas enroladas nos alimentos como canjica e mungunzá – além dos troncos e bandejas de madeira enfeitando a mesa.

A advogada Milena Pimenta, 34 anos, começou a organizar festas depois do nascimento dos filhos, como um hobby, e faz questão de ser bastante cuidadosa nas festas que faz. “É tudo muito personalizado”, comenta. Organizou, no final de maio, sua primeira festa junina em um condomínio de Salvador, para 50 pessoas. Colocou elementos como chita, cerâmica, cestarias, flores de tecido e de papel crepom e investiu também em santos e bandeirolas – material todo dela.

Casamentos de verdade

Quem pensa que casamento junino é só de mentirinha se engana: na verdade, é uma boa opção para sair do lugar-comum. Flávia Galdino só tem um em seu histórico. Ela afirma que não é uma escolha tradicional, e tende a ser bastante econômica: “As comidas típicas de São João são bem mais baratas do que os doces finos, tradicionais de casamentos”.

Ela lembra que a decoração também poupa dinheiro: “As flores de um casamento tradicional são bem chiques, e as do junino podem ser flores do campo, por exemplo”. No casamento que ela realizou, a noiva optou por realizar a cerimônia civil de manhã. A festa, à noite, teve decoração e bufês juninos.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

Fotos: Flávia Galdino | Galdino Eventos

