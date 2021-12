Crie espaço em casa para afastar estresse e relaxar

Com a correria e o estresse do cotidiano, ter um espaço em casa para relaxar, meditar ou ler um livro pode ajudar a desacelerar depois de um dia difícil, ou aproveitar o tempo livre com mais sossego.

E a boa notícia é que, para criar um local de relaxamento em casa, não é preciso ter muito espaço: qualquer cantinho no quarto, na sala ou na varanda pode servir, desde que se consiga um ambiente acolhedor.

“É interessante escolher um local que tenha pouco barulho e seja mais reservado. A iluminação natural também é importante, quando a gente consegue”, ensina o arquiteto Marcus Paffi, do escritório Cipriano Paffi Arquitetura.

A luz natural ajuda a trazer uma sensação de bem-estar e sintonia com a natureza. Mas para quem não pode fazer o cantinho do relaxamento próximo a uma varanda ou janela, a arquiteta Cris Paola sugere o uso de um dimmer, um recurso que controla a intensidade da luz artificial. “Caso não seja possível, uma luminária de chão ou um abajur também podem ajudar a solucionar facilmente a questão”, explica Cris.

Escolhido o local, outro fator importante é a escolha dos móveis, que devem ajudar na sensação de conforto. O ideal é escolher móveis com texturas suaves e, pensando no calor baiano, tecidos que não esquentem muito, como o linho, o algodão e o couro. Poltronas e futons amplos funcionam bem nesse tipo de ambiente.

Estimular os sentidos

Um toque interessante é pensar em elementos que estimulem os sentidos: velas aromáticas, pot-pourris ou incensos agradam o olfato e têm efeito terapêutico. Já para o tato, investir nos pés pode ser uma boa ideia: “Piso de madeira, tapetes ou esteiras de fibras naturais, onde a pessoa possa andar descalça, trazem boas sensações pelo contato”, sugere Marcus.

As cores também têm um papel importante no estímulo da visão, e para um ambiente de meditação e tranquilidade se pensa logo em cores claras. “A escolha depende do espírito do usuário; tem gente que se sente mais acolhida em meio a cores mais intensas; outras, em tons mais neutros. Entretanto sempre costumo usar tons frios, como o azul e o verde, para esse tipo de espaço”, conta a arquiteta Ana Burity.

Arquiteta indica tons frios, como azul e verde, para os espaços dedicados à leitura e relaxamento

Plantas também são importantes para trazer o contato com a natureza, e o próprio cuidado com elas pode ser em si uma atividade terapêutica. Ter alguns vasos delas em casa, ou até mesmo cultivar uma horta ou jardim vertical pode ser divertido, com todo o seu ritual de rega e manutenção.

No entanto, é preciso tomar cuidado para não exagerar: por ser um espaço para relaxar, a simplicidade é fundamental. Ter poucos móveis e objetos e evitar o excesso de cores fortes mantêm o ambiente agradável.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

