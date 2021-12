Criatividade e tecnologia tornam estandes atrativos

O estande de vendas é uma parte importante das ações de comercialização de imóveis e traz ao cliente uma oportunidade de conhecer melhor o empreendimento, seja durante a construção ou pouco tempo após a finalização. A necessidade de atrair o comprador em potencial faz com que construtoras e incorporadoras busquem a inovação, seja no formato do estande ou no uso de novas tecnologias, como a realidade virtual.

Para o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Cláudio Cunha, as ações que focam no estande de vendas e na tecnologia podem ser uma forma de reduzir gastos. "No momento econômico de hoje, alguns empreendimentos acabam não tendo mais os apartamentos decorados, que têm um custo alto. As incorporadoras estão fazendo estandes em casarões que já fazem parte do terreno, em contêineres e promovendo tours virtuais para mostrar os empreendimentos", conta.

O residencial Jazz, realização conjunta da Barcino Esteve e Civil, apresenta um estande de vendas realizado em dois contêineres. "É uma solução mais sustentável porque é reaproveitável. Nos incomodava a ideia de um estande que teria que ser construído e depois totalmente demolido", conta Rafael Valente, vice-presidente da Civil.

Outra ação utilizada para valorizar o ambiente foi a decoração, que tem como um dos destaques uma estátua de jornal em tamanho real do saxofonista Louis Armstrong, feita pelo escultor Samuel Cruz "Ele é um ex-caminhoneiro que descobriu a arte com jornal enquanto estava de licença por uma doença. Ele fez uma saxofone de jornal para nós, e o desafiamos a construir uma estátua maior para o estande", recorda Rafael.

A arquiteta Camila Caramelo, da MM8 Arquitetura, escritório responsável pelo projeto, conta que os estandes funcionam como uma vitrine para o empreendimento: "É preciso criar um ambiente harmônico, confortável e acolhedor, compatível com a identidade do empreendimento, porém sem se destacar além do produto", explica. A proposta sustentável também foi trazida na decoração interior. "Usamos a plotagem para revestir as paredes internas substituindo a aplicação de revestimentos. E todo mobiliário é móvel, facilitando a remoção e relocação", conta Camila.

Já a Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário aposta na tecnologia inovadora. A empresa utilizou imagens de partes do prédio e apartamentos decorados, explorados por óculos de realidade virtual, na promoção do Hemisphere 360°, empreendimento em Salvador. "O cliente se sente dentro do prédio e pode explorar área comum, jardins, brinquedos e partes do apartamento", ressalta Luiz Pimentel, superintendente da empresa no Nordeste.

Outra tecnologia utilizada é o uso de drones para captar imagens da vista do prédio, dando ao cliente uma projeção de como será a vista de cada andar. "Isso permite que o cliente vivencie a experiência de estar no imóvel, veja onde o sol se põe, qual a altura do andar", completa Cláudio.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

