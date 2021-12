Criatividade é a receita para decorar a casa gastando pouco

Bom gosto e criatividade. O combo ideal para quem deseja dar um novo estilo à casa sem gastar muito. Com boas ideias, objetos sem utilidade se transformam em diferentes peças de decoração. No entanto, quando o orçamento está curto, essa repaginada deve conter mudanças pontuais em cada cômodo do ambiente.

O primeiro passo é analisar os móveis que não precisam ser trocados. Por exemplo, na sala, o ideal é deixar o sofá e a poltrona. O segundo passo conta com a criatividade do decorador. Essa é a etapa do reaproveitamento, na qual os utensílios da casa que seriam jogados fora ganham novas funções dentro do ambiente. Nesses casos, os caixotes podem servir como estantes para os livros ou mesas de centro. As madeiras de algum móvel podem ser transformadas em diferentes objetos.

No terceiro passo, é quando as mudanças pontuais começam a aparecer. Nas paredes da casa, por exemplo, dá para optar por uma pintura nova. “Quando a gente pensa em decorar o ambiente com baixo custo, a tinta entra como elemento de decoração”, fala a consultora de cores e tendências da Suvinil, Ana Kreutzer. Além disso, uma pintura consegue passar nova sensação para o ambiente.

O tapete é um objeto que pode contribuir para a transformação da sala e do quarto. Além de levar a sensação de conforto para o ambiente, a peça é considerada curinga para a decoração. A luminária também pode ajudar nessa missão. “Escolher um abajur para colocar do lado da cama ou do sofá ajuda a renovar o ambiente”, comenta o arquiteto Matheus Brazileiro.

Para dar mais destaque aos ambientes, dá para utilizar quadros e almofadas na decoração. Outra dica são os adesivos para os azulejos da parede da cozinha. “Dá para dar uma renovada gastando pouco”, comenta o arquiteto.

Faça você mesmo

O orçamento apertado estimula a criatividade. Para a consultora da Suvinil, qualquer pessoa pode comprar tinta e pintar uma parede da casa. “É uma mudança fácil e com alto impacto na decoração”, comenta.

Além disso, as novas ferramentas tecnológicas têm possibilitado conhecimento da área de decoração para as pessoas. No site do YouTube, por exemplo, é possível ter acesso a diversos vídeos com dicas e experiências de decoração. Já no site do Instagram, profissionais de arquitetura e design utilizam perfis para divulgar informações e tendências da área. Essa troca de informações favorece as pessoas que não querem gastar tanto com a reforma da casa.

Menos dinheiro e mais criatividade

Tintas - A principal estratégia para quem deseja dar um novo astral ao ambiente sem gastar muito é pintar a casa. A pintura de uma cor diferente pode ser utilizada em uma parede da casa ou em desenhos no quarto

Tapetes - O tapete consegue dar uma repaginada no ambiente. Ao inserir essa peça na sala, por exemplo, o decorador oferece conforto e elegância para a casa

Adesivo para azulejo de cozinha - Além de estar super em alta, o adesivo é prático e deixa o ambiente charmoso. A peça, que também pode ser utilizada no banheiro da casa, renova os azulejos

Papel de parede - O papel de parede também pode ser utilizado. Além de trazer uma mudança nas paredes da sala, ele costuma cair bem no quarto

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

