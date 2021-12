Crédito imobiliário soma R$ 5,77 bilhões em abril de 2019

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 5,77 bilhões em abril de 2019, alta de 2,2% em relação ao mês anterior e de 40,3% comparativamente a abril de 2018.

No primeiro quadrimestre de 2019 foram aplicados R$ 21,4 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos do SBPE, elevação de 39,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

No acumulado de 12 meses (maio de 2018 a abril de 2019), os empréstimos somaram R$ 63,5 bilhões, conferindo alta de 40% em relação ao apurado nos 12 meses anteriores.

