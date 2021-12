Cozinhas de estilo clássico têm espaço garantido na decoração

A decoração da casa pode refletir muito o estilo do morador. Pode ser mais colorido ou mais neutro, clássico ou moderno, mas se engana quem acha que a casa ou apartamento inteiro tem que seguir um único padrão ou modelo de estilo. Algo que é muito comum atualmente é escolher, para quem não abre mão da modernidade mas quer ter o aconchego que ele não oferece, a área da cozinha para trazer uma atmosfera mais clássica e tradicional.

Diferentemente do moderno, que tem muito branco, espelho, inox e vidro, acaba criando um ambiente frio, as cozinhas clássicas dão a sensação de volta no tempo, o conforto da casa da avó, que pode ser obtido com pequenos elementos e detalhes na decoração.

Em seu projeto, Nágila Andrade apostou em uma linguagem que conversava com o estilo da cliente, mais clássico e que queria que o ambiente resgatasse a da memória da infância. A arquiteta utilizou madeira escura ripada, cadeiras retrô com almofadas de estampa xadrez, que por si só já dão um toque mais vintage. Ela também reaproveitou as portas antigas que foram restauradas e explica que o móvel antigo com base mais moderna faz o contraste ideal. “Esse tipo de cozinha combina perfeitamente com o resto da casa moderna, claro que se os outros ambientes forem algo futurista não vai rolar, mas no geral sempre conseguimos misturar elementos que têm a ver”, diz.

Sobre as cores, não tem muita regra: o segredo é combinar com o resto do ambiente. As mais vibrantes são permitidas, com cuidado. O revestimento de tijolinhos pintados de branco na parede é uma característica muito forte desse estilo, assim como os armários em marcenaria, com puxadores com ares de antigamente. Além disso, esses elementos servem como molduras para os eletrodomésticos mais modernos e tecnológicos, criando um diálogo harmônico entre passado e futuro. Prateleiras com ganchos para as xícaras ficarem penduradas também têm seu charme e espaço nessas cozinhas.

No projeto da cozinha, Nágila Andrade buscou inspiração nas memórias da infância do cliente (Foto: Xico Diniz l Divulgação)

Alguns desses elementos podem ser percebidos na cozinha decorada por Elisa Zanol e Maria Angélica Baú, do escritório Croqui Arquitetura, como os pratos decorativos, o marrom da madeira, o revestimento, os vasinhos de planta e o móvel antigo do outro lado da bancada.

Provençal

Há quem prefira também a decoração provençal, que tem esse nome por ter surgido na cidade francesa no século XVI e é mais elegante que o clássico, já que esse último é mais amplo e permite mais. O estilo mistura elementos rústicos, românticos e sofisticados no mesmo ambiente, utiliza muito a madeira, estampas em revestimentos e pátinas, um composto químico que se forma em superfícies de metal e é usado como técnica de pintura por artesãos, dando um aspecto envelhecido ao móvel.

Os armários em madeira branca deixam a decoração mais clean, e, para dar o toque delicado, o ideal é investir em vasinhos de flores e plantas. Os tons pastel também contribuem para remeter essa delicadeza. Para apostar na cozinha desse estilo, o rústico nos móveis de madeira envelhecida é a opção, e a sofisticação pode ficar por conta da iluminação, como nos lustres e nos espelhos com molduras douradas elegantes.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

