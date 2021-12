Cortina muda o visual da casa e deixa ambiente mais confortável

Decorar a casa com cortinas ou persianas torna o ambiente mais leve e aconchegante. Além de controlar a entrada de luz solar e oferecer mais privacidade aos moradores da casa, a cortina pode ser uma saída para quem busca mudar o visual do ambiente sem gastar muito.

A arquiteta Aila Fonseca, acredita que cortinas e persianas funcionam como uma roupa para a casa, deve ser planejada junto com os outros elementos do ambiente visando a alguns fatores.

“O espaço disponível, se o cômodo está localizado do lado poente ou expoente, a necessidade do cliente (clarear o ou escurecer o ambiente) e ainda, se o tecido e material escolhido estão alinhados com os outros elementos da casa”, esclarece.

O uso de cortinas e persianas vai muito além da questão estética. Esses acessórios bloqueiam a incidência dos raios solares, o que deixa o ambiente mais confortável e também contribui para maior durabilidade dos móveis.

Para o arquiteto Gustavo Argolo, o segredo é garantir conforto, privacidade e beleza, sem esquecer de manter o ambiente arejado. “Nas salas procuro utilizar cortinas de gaze-linho ou de linho em cores neutras, por serem materiais mais leves que permitem a incidência solar e facilita a circulação do vento”. Ele ainda contou que as persianas são superindicadas para pessoas com alergias respiratórias, pois as cortinas acumulam mais poeira.

A enfermeira Eliete de Souza não abre mão de cortinas nos quartos e sala para decorar a casa. “A cortina melhora o visual do ambiente, deixa mais sofisticado e, quando está combinando com a cor do sofá, da toalha da mesa ou do enxoval de cama, faz toda diferença”.

Redução de custos

Para dar um novo visual no ambiente sem gastar muito, uma cortina nova ou um chale para colocar na base do acessório é uma boa saída. Já que sai mais em conta do que comprar um sofá por exemplo.

A designer de interiores Graziella Constantino orientou que é preciso ficar atento na hora da compra. “O tecido deve ser leve para facilitar a instalação e remoção no ambiente, precisa ser fácil de lavar e não desbotar a cor com o tempo”, esclarece. Para decorar as salas, a tendência é combinar cortinas e persianas. Esse conjunto deixa o ambiente mais agradável.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

