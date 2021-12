Corretores investem para conquistar clientes nas redes sociais

A palavra da vez para os corretores de imóveis é marketing digital imobiliário. Basta uma busca rápida no Google para perceber. São palestras, cursos online e presenciais, workshops, mentorias, tudo prometendo ensinar o corretor a capturar clientes em um meio onde todos eles estão: nas redes sociais.

O corretor Anderson Ventin oferece um desses cursos. Tudo começou depois de ser expulso e bloqueado de vários grupos das redes sociais por compartilhar excessivamente propaganda de seus imóveis.

“Eu era o chato das redes. Depois percebi que tudo isso estava ligado ao meu amadorismo digital e à minha ansiedade por vender”, revela.

Esses incidentes fizeram Anderson se dedicar aos estudos. Foram três anos estudando marketing e se especializando em anúncios por meio das redes sociais. Em 2017, começou a dar palestras e cursos presenciais para corretores que, assim como ele, buscavam nas redes mais uma ferramenta de comunicação com os clientes. Há dois meses passou a oferecer também cursos online.

Em modelo de workshop, o empresário e corretor Nilson Araújo também prepara seus alunos do mercado imobiliário para o uso profissional das redes sociais. O curso, que é ministrado por ele e um especialista em TI, já foi levado para os estados do Espírito Santo e Alagoas. A última turma em Salvador contou com mais de 100 alunos.

Apesar da grande demanda, Nilson acredita que ainda há certa resistência, principalmente entre os profissionais mais antigos, “mas a maioria já entendeu que quem não mudar vai ficar para trás”.

Um diferencial

Corretor há oito anos, Saulo Galvão pensa da mesma forma. Ele enxerga a qualificação na área digital como uma forma de se diferenciar em um mercado tão competitivo. E seu pensamento ainda vai além. Para ele, o futuro das vendas de imóveis está nas redes sociais. Foi isso que fez com que ele se matriculasse em um dos cursos de Ventin.

“Antes as vendas eram pelo jornal. Depois surgiram plataformas como OLX, ZAP Imóveis e Vila Real. Muitos foram resistentes, mas depois se renderam. Hoje é o mesmo com as redes sociais. Todo cliente tem pelo menos um perfil no Facebook”, afirma o corretor.

O corretor já está se preparando para fazer um outro curso, ainda mais aprofundado, e garante que, aos poucos, está se corrigindo e aplicando tudo o que aprendeu.

“Antes eu já usava as redes sociais, mas no curso aprendi a utilizar da forma correta. Escrevia textos muito longos, hoje já consigo ser mais sucinto e objetivo. E já vejo resultados. O número de pessoas que visualizam e acessam meus anúncios aumentou bastante”, conta.

E não é só isso que Anderson ensina. Suas aulas têm um mantra específico: marketing digital imobiliário não vende, ele capta clientes. Para o professor, o objetivo do uso das redes sociais deve ser criar um relacionamento saudável oferecendo conteúdo aos clientes.

“Não vá buscando vender o imóvel, busque vender um benefício, a solução de um problema. O imóvel será vendido quando essa relação online for levada para o offline”.

Outra orientação de Anderson é analisar o público-alvo, “já que o interessante das redes sociais é justamente conseguir segmentar e direcionar o anúncio”.

“Se o seu cliente é para o Minha Casa, Minha Vida, você não vai usar o Twitter. Mas se você trabalha com imóveis de alto padrão, ele é até melhor do que o Instagram. Se seu cliente está na faixa dos 25 anos, você pode anunciar no Tinder. O que importa são as estratégias”, aconselha o professor.

Por enquanto, esses cursos são apenas para capacitação e qualificação. Mas há uma expectativa de que esse tipo de abordagem entre também na grade dos cursos que formam corretores de imóveis.

De acordo com o diretor e segundo-secretário do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), Noel Silva, já há uma sugestão de matriz curricular, desenvolvida pelos conselhos, que inclui uma disciplina voltada para o estudo do uso das redes e plataformas digitais para os negócios imobiliários. O projeto está sendo avaliado pelo Ministério da Educação e pelas secretarias estaduais.

No curso de pós-graduação em negócios imobiliários da Unifacs, por exemplo, existe apenas a disciplina de planejamento de marketing e vendas. Mas o coordenador do curso, Eduardo Gomes, acha válida uma abordagem mais específica sobre as mídias sociais no mercado imobiliário, afinal “um percentual significativo dos negócios fechados nessa área se dá pelas mídias digitais”.

Enquanto espera-se a aprovação dessa matriz, o Creci realiza eventos que discutem sobre o tema e é a favor desses cursos de capacitação. Após a experiência, Saulo também aconselha seus amigos a fazerem o mesmo que ele e ainda garante que aos poucos investe cada vez mais nas redes e menos em outras plataformas. “É um valor, muitas vezes, menor e com um retorno imediato”.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

