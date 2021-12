Corretagem no Minha Casa agora é responsabilidade do comprador

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no último dia 22, que o pagamento de comissão de corretagem fica a cargo do comprador, também nos negócios feitos no programa Minha Casa, Minha Vida, o que traz mais segurança jurídica ao setor. A regra já valia para a venda de imóveis de mercado desde 2016. Pela lei, o comprador tem que ser informado no contrato do valor que está pagando como corretagem. Na Bahia, o Creci estipula o valor da comissão em 5%.

A decisão ratifica uma prática que já vem sem adotada nas transações, mas vai evitar que só compradores de imóveis do programa federal recorram à Justiça contra o programa alegando “venda casada”. A Associação Brasileira de Mutuários da Habitação (ABMH) considera que a decisão era esperada, mas ressalta que os consumidores podem eventualmente recorrer à Justiça nos casos em que o comprador vai diretamente ao estande da incorporadora procurar o imóvel.

“O pagamento da corretagem pressupõe que houve uma intermediação entre o comprador e a incorporadora. Mas a empresa muitas vezes usa desse expediente apenas para remunerar seus funcionários”, avalia o presidente da ABMH, Vinícius Costa.

“A decisão do STJ beneficia diretamente construtoras como a Tenda e a MRV, que têm uma presença forte no Minha Casa, Minha Vida”, explica o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Henrique Passos. As duas empresas afirmaram por meio de suas assessorias de imprensa que não se manifestariam sobre o assunto.

Líder da Comissão da Indústria Imobiliária (CII) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, Passos elogiou a decisão. ”Isso traz mais segurança jurídica para as empresas”, declara.

“Menos imposto”

No direito imobiliário, a cobrança de corretagem não incorporada ao preço do imóvel é chamada de “comissão apartada”. Do ponto de vista teórico, alguns advogados consideram que a prática é uma forma de pagar menos impostos sobre o valor vendido. Na prática, a comissão apartada gerou outro efeito, o questionamento na Justiça por parte dos compradores.

Costa ressalta que essa é uma questão interpretativa por parte do juiz e que não há segurança de que um juiz de primeira instância endosse a tese de que não houve prestação de serviço.

“A única forma de garantir que não se vai pagar a comissão de corretagem é a negociação direta entre comprador e vendedor, mas isso implica um risco altíssimo”, destaca Costa, lembrando que em uma transação financeira desse porte há grandes chances de que haja prejuízo. “Nesse caso, seria prudente contratar um advogado. É aquela história. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come”, diz.

“Ainda que, na maioria dos casos, o contratante que serve de intermediário seja o incorporador ou vendedor do imóvel, não há no ordenamento jurídico brasileiro norma que impeça a transmissão do encargo ao comprador”, declara a diretora-financeira e membro-fundadora do Instituto Baiano de Direito Imobiliário (Ibdi), Paula Tajanura, que se declara favorável à decisão tomada pelo tribunal. Paula admite que, com a cobrança apartada, as incorporadoras podem ter uma redução de até 5,93% no valor pago em tributos federais.

Além da comissão de corretagem, o comprador de um imóvel tem que arcar com a Taxa Sati (0,8% do valor da venda), referente à remuneração do advogado contratado pela construtora para redigir o contrato de venda.

Até a decisão da semana passada, a comissão de corretagem cobrada à parte estava sendo questionada na Justiça por alguns compradores. “Eles alegavam venda casada, mas o STJ agora pacificou a questão”, avalia o advogado Heitor Almeida Castro, integrante do Grupo de Processos Jurídicos Imobiliários do Ibdi. Castro concorda com a visão do Sinduscon de que esse tema gerava insegurança nos negócios imobiliários. “Essa decisão é válida para todos os casos. E o STJ pacifica o entendimento adotado em 2016. Antes, em alguma instância a incorporadora era”, afirma. A decisão afeta os imóveis a partir da faixa 1,5.

