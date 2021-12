Contêiner reduz em cerca de 40% o custo da obra de um projeto comercial

No projeto comercial, o uso de contêineres pode reduzir, em média, 40% o custo da obra, quando comparado com a construção feita em alvenaria convencional.

Além da economia e praticidade de estruturação, o reaproveitamento de contêineres marítimos faz o projeto adquirir o caráter sustentável.

Na Avenida São Rafael, entre casas e mercadinhos, a estrutura do Container Espeto Bar abriga todos os equipamentos necessários para a operação do bar, que serve bebidas e comidas aos clientes.

“Sempre quis trabalhar com algo sustentável e modular. Além disso, depois de observar os preços dos aluguéis da região, entendi que o contêiner seria a opção mais barata”, conta Joel Fernandes, dono.

Dentro da estrutura marítima de 12 metros de comprimento foram montados a cozinha, o balcão e o escritório do negócio. Tudo com as devidas instalações elétricas e hidráulicas. Do lado de fora, as telhas de alumínio delimitam o espaço de permanência e circulação de clientes.

“Para o arquiteto, o fundamental é conhecer as operações que serão realizadas no local. Dessa forma, é possível definir como será organizado o espaço do contêiner”, explica Jorge Leal, arquiteto do bar.

Com a área total de 14 metros de comprimento e três metros de largura, a loja de roupas Container Outlet Salvador foi montada no estacionamento do supermercado Extra, na Avenida Paralela.

Após conhecer a franquia da marca de roupas, o proprietário da Container de Salvador, Carlos Nogueira, resolveu apostar no negócio. A estrutura elétrica do contêiner da loja chegou da cidade de Belo Horizonte montada. Parte do padrão da marca.

“A lógica de aproveitamento do espaço é feita com o uso de prateleiras nas paredes. O que libera espaço para os clientes e funcionários”, diz Nogueira.

Atualmente, a estrutura do Container Outlet permite, ao mesmo tempo, a circulação de até 10 clientes, além dos três vendedores do comércio.

Na estrutura, a iluminação em LED e a instalação de ar-condicionado deixa o ambiente próximo dos estabelecimentos feitos em alvenaria.

A divisão dos cômodos do contêiner foi pensada dentro da lógica operacional da loja. No interior, existem dois trocadores e dois balcões que delimitam os caixas.

Dentro do condomínio

Nos projetos comerciais, além dos contêineres de transporte marítimo, é possível reaproveitar estruturas que foram utilizadas para outros fins. No condomínio Encontro das Águas, em Lauro de Freitas, a padaria Padokinha foi montada dentro de um tipo de contêiner menor que o marítimo, com seis metros de comprimento e 2,84 metros de largura.

“São os contêineres usados pela prefeitura nos espaços que só ficam montados no Carnaval”, conta Felipe Torreão, sócio da padaria.

Com o objetivo inicial de fazer a padaria funcionar dentro de um caminhão, na hora de calcular as despesas, o uso do contêiner foi a alternativa financeira mais barata.

Nas paredes da Padokinha, as prateleiras foram colocadas em ângulos de 30 graus, o que favorece a visão do cliente e aumenta a área livre interna. “A Padokinha foi pensada para funcionar de forma prática, o morador olha, seleciona e pega o produto que deseja”, explica Torreão.

Diante da necessidade de conservar e produzir alimentos, o contêiner foi planejado para abrigar dois freezers, forno e chapa de assar. “O projeto de arquitetura da padaria foi elaborado de forma cuidadosa. Além de garantir espaço para o trabalho de dois funcionários, metade da estrutura é reservada ao cliente”, conta.

No lado externo, cadeiras e mesas de madeira geram áreas que podem ser aproveitadas pelos moradores. A Padokinha só fica aberta aos consumidores do condomínio.

Arquitetura com contêiner

Versatilidade - O contêiner é uma alternativa prática e versátil. Prático por poder chegar ao endereço da obra 100% pronto. Além disso, é possível movimentar de um local ao outro. Ele é versátil por existir a possibilidade de expansão do projeto, com a adição de novos módulos

Sustentável - Ele é feito de materiais reaproveitáveis, como o aço. Por ter pontos de apoio mínimo, também danifica menos o solo, por garantir a sua boa permeabilidade

Espaço - Por poderem ser usados na posição vertical, existe o melhor aproveitamento do espaço disponível

Economia - O contêiner reduz a quase metade o valor da obra e custa, em média, cerca de R$ 10.500

*Estagiário sob supervisão da editora Cassandra Barteló

