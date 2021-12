Construtoras investem em espaços de convivência

Conviver com vizinhos em espaços que respeitem o meio ambiente é a proposta que construtoras têm oferecido em novos empreendimentos em Salvador. Praças, ruas arborizadas e telhados verdes são alguns dos equipamentos instalados pelas empresas para valorizar os lançamentos.

A cidade repete o que países mais desenvolvidos já vinham fazendo. "O setor imobiliário desses países já se adequou a essa questão (dos espaços de convivência)", afirma o arquiteto e urbanista Paulo Ormindo. "Os hábitos estão mudando, e as empresas devem estar atentas".

Foi o que fez a PDG com o Greenville, no bairro de Patamares, onde construiu seis praças comuns aos cinco condomínios que compõem o empreendimento. Além disso, mais de 100 árvores foram plantadas no local, que é uma área de preservação permanente (APP). "O fato de ser um espaço arborizado e com uma grande área verde preservada, o valor agregado é enorme", diz Rodrigo Alves, diretor regional de incorporação da PDG. Segundo ele, 95% das unidades já foram vendidas.

A Odebrecht, por sua vez, tem entre os lançamentos recentes o residencial Parque Tropical. Também em Patamares, o empreendimento é composto por oito torres e tem uma praça de convivência para os moradores. Cercado pela reserva do Parque de Pituaçu, o lançamento também investe na aproximação da natureza para vender unidades. "O cuidado se estendeu ao entorno com construção de novas vias, praças e revitalização da lagoa, o que valoriza ainda mais o bairro", afirma o diretor regional da empreiteira na Bahia, Eduardo Pedreira.

Mesma aposta fez a construtora Civil no Arbus Soft Office, no Horto Florestal. O prédio comercial terá um gramado no topo para isolamento térmico. "Por ser no Horto, devolvemos o verde para aquele região. Inclusive, mudamos o projeto de lugar para manter uma cajazeira centenária que vai fazer sombra no térreo", conta Rafael Valente, engenheiro e sócio diretor da empreiteira.

O Arbus será o terceiro empreendimento do grupo com jardim suspenso. No residencial Civil Tower, no Costa Azul, o telhado com jardim é acessível aos moradores, reforçando o investimento na convivência entre vizinhos. O objetivo da Civil, segundo Valente, é que os empreendimentos tenham a marca de se relacionar bem com a natureza.

