Construção pede menor devolução nos distratos

O governo federal e o Congresso Nacional analisam mudanças nas regras para o distrato nos contratos, uma demanda do setor imobiliário, que reclama de prejuízos devido ao alto número de desistência de compradores.

Em 2016, a média de devoluções chegou a 30% na Bahia e 40% no Brasil. Mas especialistas em direito tributário consideram as reivindicações dos empresários exageradas, pois a dissolução dos contratos é amenizada por apólices de seguro.

O assunto vai ser um dos temas do II Seminário Jurídico da CBIC, que acontece em 6 de outubro na Casa do Comércio, com foco na insegurança jurídica na construção civil. O seminário tem âmbito nacional e no ano passado foi realizado em Maceió (AL).

O evento terá como presidente de honra a ex-ministra do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon e contará com a participação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ilmar Galvão.

"A rescisão unilateral dos contratos contraria os contratos firmados entre o comprador e o construtor, uma vez que eles são irrevogáveis e irretratáveis", afirma o presidente da Ademi, Cláudio Cunha.

Para o executivo, a decisão tomada pelo comprador de desfazer o negócio prejudica todos os outros adquirentes, porque "tudo que é pago é investido no negócio para a sua construção".

Cunha declara que, com o momento econômico desfavorável desde 2014, o número de rescisões cresceu muito. "Principalmente em 2016, chegando a atingir no Brasil 40% e na Bahia 30%".

A questão está sendo alvo de intensa discussão em todo o país. No mês passado, ao avaliar um caso de distrato, o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu uma diferença entre quem compra imóveis para morar e investidores. No caso em questão, a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJ) avaliou que se tratava de investimento e decidiu que a incorporadora poderia reter 30% do valor que havia sido pago.

"Essa é uma questão que tem trazido muita insegurança ao setor. E muitas empresas enfrentam sérias dificuldades financeiras", afirma o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Henrique Passos.

Mais segurança

O professor de direito imobiliário Camilo Colani destaca que esta reclamação das incorporadoras não é nova e que está baseada nos direitos garantidos aos mutuários pelo Código de Defesa do Consumidor.

"Os argumentos dos empresários não são reais, pois os riscos da inadimplência já são calculados no ato da previsão dos valores imobiliários", diz Colani, que é professor da Faculdade Baiana de Direito.

"Em períodos de crise da economia, como o que estamos passando agora, a reclamação volta a surgir, porque, naturalmente, aumentam os percentuais de inadimplência. O risco é um elemento natural do sistema capitalista", afirma Colani.

Cunha admite que neste momento, com a redução dos estoques e os empreendimentos ficando prontos, o número de distratos reduziu-se significantemente.

Apesar disso, o presidente da Ademi afirma que as desistências ocasionam grandes prejuízos. "Esses compradores deixaram de pagar e as empresas tiveram de devolver parte dos recursos pagos e que estavam investidos nos empreendimentos. Isso ocasionou alguns atrasos nos prazos de obras", afirma Cunha.

"Existem outras formas de minimizar os riscos para o incorporador, sem perda de direito para o mutuário. Uma destas ferramentas são os seguros contra inadimplência, desemprego, etc., que, diluídos no valor do imóvel, ofertam mais segurança ao empresário investidor e garantem ao consumidor não perder o valor investido", rebate o professor Colani.

Em 19 de julho, o Ministério das Cidades publicou uma portaria que dispõe sobre a regulamentação da rescisão dos contratos de beneficiários no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU)

Pela nova norma, pode ocorrer distrato nos casos de desistência do beneficiário, descumprimento contratual, ocupação irregular, desvio de finalidade e inadimplemento com os pagamentos das prestações da compra e venda por solicitação do beneficiário.

Um proposta que o governo federal vem discutindo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e a (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) prevê que a construtora possa ficar com o valor da taxa de corretagem, que em Salvador é de 5%, mais 20% do que já foi pago pelo comprador, desde que isso não ultrapasse 5% do valor do imóvel.

Paralelamente a essa proposta, tramita no Senado o Projeto de Lei 774/2015, de autoria do senador Romero Jucá (PMDB-RR), que propõe regras como a limitação da retenção de 10% do valor pago até o distrato e que mantém a devolução imediata do dinheiro, como havia sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Relações trabalhistas

Além do distrato, a agenda do seminário inclui no rol de temas que trazem insegurança jurídica ao setor a questão das relações de trabalho. "Esse é um tema muito importante, até por conta da aprovação da reforma trabalhista", afirma Carlos Henrique Passos, do Sinduscon.

Em relação ao direito trabalhista, o maior interesse é sobre a terceirização nos contratos por empreitada.

Além disso, os especialistas vão discutir mediação e arbitragem em obras públicas e a redução dos conflitos judiciais (constitucional/administrativo), resolução unilateral no contrato de compra e venda de imóveis versus irrevogabilidade e irretratabilidade contratual prevista na lei de incorporações imobiliárias (civil/consumerista) e o regime especial de tributação pós-incorporação (RET) e tratamento do ICMS na construção civil (direito tributário).

