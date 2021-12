Consórcio é uma opção para quem planeja reformar a casa

Fazer de seu lar a casa dos sonhos não costuma ser barato, e estar ciente disso deve ser o primeiro item de sua lista. O segundo é descobrir qual a melhor forma de tornar esse sonho realidade. Financeiramente falando. Tomar um empréstimo e lutar com os altos juros normalmente é o plano inicial. No entanto, existem modalidades de crédito no mercado para cada tipo de cliente e necessidade, e entre elas estão os consórcios, que possuem planos a partir de R$ 15 mil.

“Primeiro a pessoa deve dar atenção ao planejamento e à organização financeira para não exceder nas despesas e criar uma nova dívida familiar. O ideal é pagar o máximo que der à vista e assim obter os melhores descontos”, explica o economista e educador financeiro Edval Landulfo. O passo mais importante ao decidir contratar um plano de consórcio, ele ressalta, é verificar se a administradora é uma autorizada pelo Banco Central.

Em 2018, de acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac), o consórcio de serviços – o mais popular para quem deseja reformar ou decorar – possuía no Brasil 77.500 participantes ativos e 19.575 pessoas contempladas. Sem juros e imposto sobre operações financeiras (IOF), a contratação de um consórcio costuma ser mais em conta, mas Edval alerta que ainda é feita a cobrança de taxa administrativa, fundo de reserva e seguro.

“Mesmo assim são taxas bem menores que em outras modalidades de crédito”. Porém, não é para quem tem pressa em começar as obras, já que a pessoa precisa aguardar para obter o valor total de investimento. “Mesmo que o consórcio seja bastante acessível, é preciso ter em mente que o consórcio é uma compra programada e pode não atender às expectativas de quem precisa do dinheiro para uma reforma urgente, por exemplo”, comenta Luís Toscano.

Vice-presidente de negócios da Embracon – administradora de consórcios que está há 31 anos no mercado –, Luís conta que a empresa permite que o cliente planeje as parcelas e o tempo necessário para atingir seu objetivo, seja ele uma reforma, decoração ou outro serviço. Com planos a partir R$ 15 mil, as parcelas e prazos podem ser definidos de acordo com aquilo que cabe no bolso do cliente.

Outra opção é contratar um plano de consórcio de imóveis que, em algumas administradoras, também contempla aqueles que desejam reformar ou construir um imóvel. Uma delas é o Porto Seguro Consórcio, que está há mais de 40 anos no mercado. “Outra vantagem importante para o consorciado é poder, durante o plano, ter suas parcelas atualizadas anualmente para que seu crédito não perca valor de mercado”, explica Wiliam Rachid.

Com planos de consórcio para imóveis a partir de R$ 55 mil, Wiliam, que é diretor do Porto Seguro Consórcio, destaca que outra prática comum das administradoras é a participação dos clientes em assembleias mensais, em que, ofertando o lance vencedor ou ganhando sorteios, eles podem ser contemplados antes do término do plano ou do período esperado, diminuindo suas parcelas de pagamento.

Evite endividamento

Contratar um plano de consórcio pode parecer a solução de seus problemas e o caminho certeiro para a sua casa dos sonhos, mas ainda é preciso ter cuidado. “É imprescindível sempre consultar o seu orçamento financeiro familiar e montar um quadro comparativo com todas as modalidades de pagamento, inclusive a compra à vista. A pressa é inimiga do planejamento financeiro”, aconselha Edval.

E claro, antes de partir para uma reforma em casa, reflita se é o momento para a realização ou se tem uma outra prioridade financeira. O educador recomenda que se pesquise muito nas lojas que pretende adquirir os materiais durante um certo período, antes de comprar realmente, dessa forma terá uma noção mais ampla dos preços praticados no mercado. “Sendo assim, não terá surpresas desagradáveis que pesarão no bolso”.

Além do que, ter pendências financeiras não é uma opção para quem quer adquirir um consórcio. “Na Embracon o consórcio de serviços pode ser iniciado mesmo que o integrante não tenha dinheiro de reserva, o que evita uma variedade de processos burocráticos, garantindo apenas o pagamento das parcelas. No entanto, antes de ser contemplado, é necessário regularizar a sua situação caso tenha pendências”, conta Luís Toscano.

Wiliam, da Porto Seguro, salienta que, nesta modalidade de crédito, não existe a possibilidade de aumentar a dívida. “Mas o planejamento financeiro é importante para que o cliente consiga pagar o parcelamento. É essencial traçar os seus objetivos, entender todos os prazos e definir as condições financeiras estabelecidas. Com isso, é possível adquirir o bem ou realizar a reforma com maior tranquilidade”.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

