Conheça os segredos para fazer fotografias que ajudem a comercializar o imóvel

Uma imagem pode valer mais do que mil palavras de um corretor de imóveis. Por isso, alguns arquitetos acrescentaram às pranchas de desenho uma máquina fotográfica como instrumento de trabalho e usam o seu conhecimento técnico para prestar serviço a quem quer comprar ou vender imóveis.

Sócios em um escritório especializado em consultoria, os arquitetos Fritz Zehnle e Rose Lima usam a fotografia para registrar o andamento de obras e em trabalhos de design de móveis e de interiores, mas também para ajudar a quem vai comprar um imóvel a se decidir pelo negócio.

"Não basta mostrar imagens da sala e dos quartos. É preciso informar como está a caixa d'água por exemplo", destaca Zehnle, que atua no setor há mais de 20 anos. Ele destaca, entretanto, que esse ainda é um recurso pouco explorado pelo mercado imobiliário de Salvador. "É mais comum no Rio e em São Paulo", afirma o arquiteto.

Alta renda

Mas é uma tendência que tem sido bem explorada nos segmentos de alta renda. Formado em arquitetura, Xico Diniz nunca chegou a exercer a profissão de forma remunerada. Com a experiência que adquiriu ao fotografar projetos, ainda como estagiário, ele decidiu especializar-se na fotografia de imóveis e hoje é uma referência no setor.

"Somente no Morada dos Cardeais, eu já fotografei mais de 20 apartamentos", afirma Xico, que tem que lidar com detalhes como a melhor hora para fotografar os ambientes e o que se quer explorar nele.

"Quando o apartamento é poente, a melhor hora para fotografar é por volta das 16h. Ele lembra que o sol forte estoura a iluminação e passa a sensação de que o apartamento é insuportavelmente quente. "O cara que olha a foto pensa: isso aqui vai me fritar", destaca.

Um detalhe ressaltado por Xico é a sua preferência por fotografar imóveis que não sejam tão grandes. Especialmente quando o imóvel não tem um pé-direito tão alto que permita um ângulo mais aberto.

"Fotografei uma varanda imensa, linda, com móveis italianos, mas, como era muito grande, a imagem só captou 50% do que ela era", afirma o arquiteto por formação.

Xico desaconselha o uso da lente grande angular como forma de captar toda a extensão de um vão. "A imagem fica distorcida", pondera.

Outra dica do profissional é evitar objetos espalhados pela casa na hora de fotografar. "Um ambiente bagunçado pode ativar no subconsciente do interessado a ideia de que o imóvel pode esconder problemas. É como se você procurasse um advogado e a cadeira do escritório estivesse rangendo. Você não sentiria muita confiança", compara o profissional que já chegou a fotografar cinco imóveis em três dias.

A primeira experiência de Xico na fotografia foi em 1975, em Itaparica, quando ele ajudava o pai, um fotógrafo que precisava fazer uma imagem panorâmica de um imóvel, com o mar e a areia da praia. "Ele não queria molhar a roupa e me mandou", lembra Xico, que aos 8 anos e usando sunga clicou uma imagem que seria utilizada em outdoors por uma agência de publicidade.

adblock ativo