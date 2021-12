Congresso aborda assuntos que envolvem a gestão condominial

Responsabilidade do síndico e a gestão do condomínio; cuidados na contratação de prestadores de serviços; segurança; auditoria contábil; manutenção; inadimplência. Estes são só alguns dos temas que serão discutidos durante o 3º Congresso Norte-Nordeste sobre Gestão de Condomínios.

Especialista em direito imobiliário e na área condominial, diretor de ensino da Associação de Síndicos de Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo (Assosíndicos) e um dos palestrantes do evento, o advogado Alexandre Marques diz que o encontro é de uma importância "única" para profissionais do setor. "Não há nada similar em toda a região. Síndico de condomínio que queira pelo menos uma vez ao ano se atualizar não pode perder", diz.

De acordo com Marques, trata-se de um evento multidisciplinar que envolve várias áreas de atuação profissional. Ainda de acordo com o especialista, de uma forma geral, a inadimplência aumentou cerca de 40% em 2015, se comparado com 2014 - resultado da recessão da economia.

"O condomínio possui ferramentas para coibir a inadimplência, como elevar taxa de juros de 1% para 5% ao mês. Ou mesmo especificar em convenção multa de até cinco cotas condominiais para o devedor reincidente", afirma.

"É preciso manter o processo de negociação mais forte e sempre aberto. Entender os contextos, intensificar a cobrança. Por último, criar soluções para novas receitas", diz o advogado especialista no tema, síndico de um empresarial com 748 salas comerciais, Luiz Walter Coelho Filho.

