Confira os bairros de Salvador que vão 'bombar' em 2015

Aos poucos, obras de infraestrutura urbana recém-entregues pelo governo do estado ou município vêm dando novos "contornos" a Salvador. Além de contribuírem para uma melhor mobilidade e qualidade de vida na capital, essas melhorias - como a construção de complexos de viadutos, de novas avenidas, praças, parques, de áreas de lazer - estão também valorizando imóveis de diversas regiões.

Não à toa, Paralela, Patamares, Piatã e Imbuí, na opinião de especialistas ouvidos por A TARDE, são os bairros que devem "bombar" em 2015. Segundo os analistas, devido às reformas implementadas, o número de ofertas disponíveis (novas unidades) - sem contar com a proximidade com a orla atlântica -, vai fazer desses endereços os "campeões" em número de vendas e lançamentos este ano.

Para o diretor de marketing da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), José Azevedo Filho, o segmento de alto luxo continua "respondendo rápido", e bairros como Horto Florestal, Vitória e Graça seguem como "líderes do setor".

"Mas o número de ofertas nos outros (bairros) é muito maior. Na Graça, em 2014, a (construtora) Moura Dubeux e a Costa Andrade lançaram dois empreendimentos, cada. Quer dizer, são bairros com toda a infraestrutura e, portanto, muito demandados, mas sem muitos lançamentos", diz Azevedo.

"Já a Paralela é um destino para a classe média. Lá há grande concentração de produtos, oferta. O Imbuí não conta com muitos lançamentos, mas ficou bastante valorizado com as obras", afirma o dirigente.

Corretor autônomo especializado na venda de imóveis avulsos (usados), André Cordeiro Marques destaca que imóvel (com) "vista-mar" é o que vai mais "sair" em 2015 e chama a atenção para novos empreendimentos na orla de Jaguaribe, Piatã e Pituaçu.

"As construtoras estão fazendo um esforço maior para vender essas unidades. Hoje há mais oferta que procura e a economia não está aquecida. Está nas mãos do consumidor o poder de barganha, só precisa estudar a melhor oferta", conta Marques.

Mais melhorias na orla

De acordo com a sócia-diretora da Chaves Imóveis - imobiliária com 23 anos e especializada na comercialização de imóveis "prontos" (remanescentes) -, Maria Celeste Chaves, a Paralela (e regiões próximas) é o vetor de expansão da cidade.

Para Celeste, por conseguinte, Patamares, Piatã e Lauro de Freitas também. E elenca as novas avenidas Pinto de Aguiar, Orlando Gomes, bem como as benfeitorias em vários trechos da orla como "salvadoras". Mas diz que "ainda falta mais".

"Eram bairros que até pouco tempo ninguém queria mais morar por conta dos engarrafamentos, a dificuldade de acesso. Agora não só essas obras valorizam os imóveis como toda a região. Está tudo mais acessível e vai aquecer o mercado gradativamente", afirma Celeste.

"Mas veja o caso da Barra. Faltam banheiros - e bons banheiros, diga-se de passagem. Para o deficiente (físico), para o idoso que acabou de beber uma água de coco. Falta chuveiro público na saída das praias", conta a corretora.

Um dos bairros mais cobiçados da cidade, a Pituba é onde o bancário e estudante de direito André Augusto Martins, 31, escolheu para morar e investir em um primeiro imóvel. Dizendo-se "criado" no bairro - na Pituba também moram sua mãe e irmãs -, André escolheu um quarto e sala avaliado em

R$ 200 mil que considera um "achado", para os padrões do bairro.

Ele conta que limitou sua busca (da Pituba) até a Federação, mas que entre a Avenida Cardeal da Silva, Rio Vermelho, passando por Amaralina, só encontrou "apartamentos muito antigos ou caros demais".

"Daí juntei as duas coisas. Encontrei um imóvel novo no bairro que eu mais me identifico. Gosto das facilidades daqui, a oferta de serviços, como farmácia e supermercado, e por ser uma região central", explica.

