Condomínios logísticos desafiam mercado e seguem em alta

Engana-se quem pensa que todos os setores imobiliários estejam em crise. Existe um, relativamente novo, que está crescendo no Brasil. O segmento dos condomínios logísticos, que substituem os centros de distribuição de mercadorias, está em ascensão especialmente no Nordeste.

De acordo com levantamento da Colliers, uma das empresas que administram esses condomínios no país, o Nordeste foi a região que mais apresentou demanda. Segundo o relatório, o preço médio pedido de locação cresceu no terceiro trimestre, passando de R$ 15,90 m²/mês para R$ 16,40 m²/mês.

A Bahia está no terceiro lugar, com R$ 16, atrás de Pernambuco (R$ 16,80) e Paraíba (R$ 16,50). De acordo com a vice-presidente da Colliers, Paula Casarini, isso acontece porque o mercado - consolidado no Sudeste - começa a se estabelecer no Nordeste.

"O mercado está amadurecendo agora. Rio de Janeiro e São Paulo ainda são os maiores mercados, mas é natural que migrasse para outras regiões conforme a economia começasse a crescer", disse. Paula explicou que ficou inviável para as empresas se concentrarem no Sudeste.

"Antes era normal armazenar em São Paulo e de lá distribuir para o Brasil, mas o custo do transporte ficou alto. Os condomínios ficam posicionados a 100, 150 km das capitais, em cidades estratégicas, como Feira de Santana e Camaçari", explicou. "A logística fica mais fácil e barata".

Para investir, podem-se comprar cotas de empreendimentos imobiliários, similares a ações de bolsas de valores. Outra opção é apostar no fundo de logística multimodal, que engloba empreendimentos comerciais, como shoppings e edifícios corporativos.

adblock ativo