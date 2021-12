Compostagem reduz em até 70% lixo orgânico

Na cozinha da professora aposentada Arly Mary de Oliveira, moradora de Piatã, as duas lixeiras de pia indicam a prática de reutilização dos resíduos orgânicos. Enquanto o primeiro recipiente recebe outros tipos de lixo comum, a segunda lixeira é destinada para a matéria orgânica. No final do dia, a professora separa o material orgânico para o processo de compostagem orgânica, responsável por diminuir em até 70% o descarte mensal de resíduo alimentar da casa.

O processo de compostagem natural usado por Arly, feito com o auxílio de uma composteira, húmus e material vegetal seco, é utilizado para aproveitar os alimentos e produzir adubo orgânico. O sistema de compostagem está instalado na casa da professora, que, além de deixar o espaço mais ecológico, utiliza o adubo para manter o jardim do seu condomínio, o Aldeia Jaguaribe, mais saudável.

"Já tenho dois anos com a prática da compostagem orgânica residencial. Eu sempre guardei essa vontade de encontrar uma solução sustentável para o tanto de lixo que é produzido em casa. Depois de conhecer o processo e adquirir os materiais, realizei esse desejo", conta a professora.

O tempo de produção do adubo depende da quantidade de lixo orgânico processado na compostagem. No caso de Arly, o método leva cerca de um mês para gerar o fertilizante. Ela utiliza o chorume, originado pela decomposição dos resíduos, na pulverização do jardim do Aldeia Jaguaribe.

"É importante ter a consciência de que boa parte do lixo residencial é orgânico e tem como ser aproveitado. Na cozinha de casa, a lixeira de pia que foi destinada para a matéria orgânica fica cheia no final do dia, o recipiente é tomado por cascas de frutas, legumes, talos. No caso da lixeira onde são colocados os outros tipos de materiais, ela leva dias para lotar", diz Arly.

Cuidados no processo

A motivação em diminuir a geração de lixo orgânico residencial precisa ser acompanhada dos cuidados necessários para a correta compostagem natural. De acordo com Alan Souza, responsável pela Minhocas Compostagem, empresa de sustentabilidade composteira que atua em Salvador, nem todos os materiais orgânicos podem ser colocados na composteira de casa.

"O que não pode ir para a composteira são os restos de papéis, carnes, arroz, trigo, cebola, alho. É necessário obter informações sobre esses e outros elementos que não contribuem para o processo de compostagem natural, pois comprometem a degradação da matéria orgânica e atraem vetores (insetos) para o equipamento", conta Souza.

Na hora de colocar a composteira na casa, Alan explica que é preciso instalar em local com boa iluminação e ventilação, protegido do sol e chuva. Ele afirma que o espaço de um metro já é suficiente para a prática de compostagem domiciliar.

Composteira elétrica

O método de compostagem residencial pode ser efetuado com o auxílio da tecnologia. Com o objetivo de processar mais resíduos orgânicos, na relação com o método natural, e diminuir o tempo de produção de adubo, as composteiras elétricas surgem como opções para a prática sustentável.

"Os equipamentos são elaborados para aumentar a velocidade de produção do adubo, que pode durar de uma a cinco horas, além de contribuir para a redução de até 90% dos resíduos domésticos. O resultado é obtido pelo fato de as composteiras elétricas aceitarem matérias orgânicas como as carnes", explica Yung K. Shin, diretor da SmartCara, empresa coreana que trouxe a tecnologia para o Brasil.

O diretor acrescenta que a tecnologia serve como fator de incentivo para a cultura da compostagem.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo