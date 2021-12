Companhia Brasileira de Teatro traz espetáculo a Salvador

Percorrendo uma turnê nacional, o novo espetáculo da Companhia Brasileira de Teatro "Projeto Brasil" terá duas apresentações em Salvador, dias 7 e 8 de maio, no Teatro Vila Velha. Depois de dois anos de pesquisa, intenso trabalho e viagens para cinco regiões, a apresentação traz performances montadas a partir das reflexões dos artistas sobre o país. Com direção de Marcio Abreu, "Projeto Brasil" conta no elenco com os atores Giovana Soar, Nadja Naira e Rodrigo Bolzan e o músico Felipe Storino.

O espetáculo acontece dia 7 de maio, às 20 horas, e dia 8 de maio, às 19 horas no Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, s/n - Passeio Público, Campo Grande. A classificação indicativa é de 16 anos e o preço dos ingressos variam entre R$ 30,00 (inteira) e R$15,00 (meia). Os interessados podem obter mais informações através do telefone (71) 3083-4600.

Na capital baiana, a companhia também realiza no dia 6 de maio, no próprio Teatro Vila Velha, uma oficina de criação teatral, das 18h às 22h. As inscrições estão sendo realizadas através do site da companhia.

