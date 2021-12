Comece 2018 de casa nova sem gastar muito dinheiro

Começar 2018 com a decoração da casa repaginada não precisa ser uma missão árdua ou cara. Tarefas práticas e simples como a mudança de posição dos móveis e a compra de objetos promocionais em lojas, feita com o auxílio técnico de especialistas, deixam o imóvel com um visual renovado e bonito.

A arquiteta Aila Fonseca, da Fonseca e Burity Arquitetura, acompanha os clientes nas lojas e faz as indicações de peças de decoração que podem ser trabalhadas nos cômodos residenciais. O objetivo é fazer com que as peças adquiridas nas lojas possam modificar a decoração do imóvel em harmonia com os móveis presentes no local.

"Vasos, plantas, almofadas, existe uma série de itens de decoração que servem para mudar a decoração da casa de forma prática e econômica, basta realizar uma pesquisa de mercado. Existem lojas que até oferecem aos clientes um período de teste do item decorativo na casa", conta a arquiteta da Fonseca e Burity.

Para manter o ambiente da casa em sintonia com as cores dos novos objetos de decoração, a arquiteta recomenda o uso do papel de parede. De acordo com Aila, o papel de parede é uma ferramenta que é aplicada no espaço de forma rápida e prática.

A presença de plantas e flores é uma intervenção de baixo custo que faz a diferença no ambiente. Para Rafael Petry, designer de interiores, tornar o ambiente mais verde não exige muitos esforços.

"Se você ainda não tem plantas dentro de casa, faça um investimento de custo baixo e veja a diferença. Uma dica de planta barata e que se adapta facilmente a diversos ambientes é a Palmeira-rápis. Você encontra ela em hortas e supermercados", diz o designer Rafael Petry.

Faça você mesmo

Arregaçar as mangas e trabalhar em soluções decorativas simples é a fórmula perfeita para quem deseja economizar no processo de repaginada de móveis e cômodos do imóvel.

"A ideia é colocar a mão na massa e convidar amigos e familiares para ajudarem em intervenções como a troca dos móveis de lugar, a pintura de determinadas paredes. É importante destacar que ações como a pintura de móveis antigos servem para mudar a cara do espaço e aumentar a vida útil das peças", conta Petry.

O trabalho braçal em móveis e papéis de parede precisa ser executado com cuidado, caso contrário, o processo de reparo dos danos na decoração vai ser caro, alerta a arquiteta Juliana Guimarães.

"Para quem sabe fazer tarefas como lixar, pintar ou envernizar um móvel, é mais econômico executar a mudança. Caso não saiba fazer certos trabalhos, é melhor procurar o apoio profissional", explica a arquiteta.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

