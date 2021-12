Com reservas em queda, hotéis e pousadas optam por diárias

Hotéis e pousadas do Recôncavo baiano estão com dificuldade em conseguir hóspedes para o São João. Em Santo Antônio de Jesus, o Antonius Imperial Hotel está com 30% dos pacotes fechados, metade do percentual que registrou no mesmo período de 2015. O gerente do hotel, Adilson Silveira, conta que há muitas ligações, mas poucas reservas. A expectativa é que, com a divulgação do São João do município, a ocupação aumente.

Na Pousada do Sol, em Cruz das Almas, três de 17 quartos foram reservados. "No início de junho de 2015, uns oito quartos estavam reservados", diz Alício Dias, proprietário da hospedagem. A queda foi de 62,5%. Segundo ele, a procura pelo município vem caindo ano a ano. "Em outras épocas, já estava lotado. Em abril, já não tínhamos mais vagas", afirma.

Para aumentar a ocupação no São João, a pousada abriu mão dos pacotes pela primeira vez em 20 anos e cobra por diária. O valor para quatro dias caiu de R$ 1.500 para R$ 1.300 em quartos de casal com ventilador. "Às vezes as pessoas vêm e voltam de ônibus de Salvador no mesmo dia para a festa", conta Alício.

No Hotel Amargosa, o pacote para quatro dias em um apartamento de casal com ventilador caiu de R$ 1.500 para R$ 1.200. "Em 2010, a gente cobrava R$ 1.700 e já estava tudo reservado em março", conta o gerente do hotel, Gilson Almeida. A quantidade de quartos reservados no início de junho caiu de 50% para 30% neste ano. "Tem muitas ligações, mas fechar que é bom, nada".

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (Abih) estima que a taxa de ocupação de hotéis e pousadas na região na festa junina fique em 60% no Recôncavo baiano. Em Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Cachoeira e Jiquiriçá, esse percentual deve chegar a 75%.

adblock ativo