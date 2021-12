Com FGTS recorde, mercado prevê alta na venda dos imóveis

O próximo ano tem tudo para ser o da casa própria para o brasileiro médio. Segundo os especialistas, gente na casa dos 30 anos, recém-casada, talvez com um filho pequeno, que sonha com o primeiro imóvel –- unidades custando, em média, entre R$ 80 mil e R$ 160 mil.

De acordo com os analistas, o anúncio feito pelo conselho curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no final do mês –de que o orçamento para a habitação em 2014 será recorde e da ordem de R$ 57,8 bilhões–, deve estimular o financiamento de imóveis “econômicos e ou populares”. Segundo o conselho, o valor total do recurso é 2% maior que o disponibilizado em 2013.

O anúncio foi feito menos de um mês depois de o governo autorizar o aumento do limite de preço dos imóveis que podem ser financiados com a utilização do FGTS, que passou de R$ 500 mil para R$ 650 mil (R$ 750 mil em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e DF). Ainda segundo os especialistas do mercado imobiliário, essas medidas devem também incentivar a compra de imóveis de alto padrão, com valores passando da casa dos R$ 500 mil.

De acordo com dados da Caixa Econômica Federal na Bahia, de janeiro até 25 de outubro de 2013, aproximadamente R$ 5,1 bilhões em crédito imobiliário foram contratados no estado. No restante do país, até o final de setembro, o número era de cerca de R$ 100 bilhões -– 33% do total, com recursos do fundo.

“Contribuição positiva - ”Segundo o gerente regional da Caixa, Adelson Prata, somente em Salvador, o número de contratos realizados até a semana passada era “"quase 50% maior do que o realizado em 2012"”.

"“Com esse investimento, a Caixa está perto de alcançar a meta de R$ 130 bilhões para 2013 em todo o país"”. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Alberto Vieira Lima, as medidas “"contribuem de forma positiva, mas que a questão deve estar centrada mais na demanda por habitação"”.

“"O governo só precisa conter os juros altos"”, diz ele. Segundo o diretor de expansão de mercados da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Marcos Vieira Lima, o novo anúncio deve dinamizar o setor, “em especial os empreendimentos de mais baixa renda e as obras públicas”.

"“A expectativa é que 2014 seja melhor, pois começa a haver um equilíbrio entre oferta e demanda. O número de estoque vem reduzindo e novos lançamentos devem surgir"”, afirma. Na avaliação do presidente da Associação Baiana das Administradoras de Imóveis e Condomínios (Abai), Manoel Teixeira, “"a cada dia que passa, fica mais fácil comprar imóvel"”.“

"A demanda é muito forte e não vai acabar nunca, pois todo dia nasce gente. Compra-se casa para morar, investir. É uma dinâmica de troca grande e salutar para a economia do país"”, diz.

Trabalhando com carteira assinada em um laboratório farmacêutico, há pouco mais de três anos, o representante comercial Mário Borges não vê a hora de sair do aluguel. "“Vou usar o meu saldo (do FGTS) na compra de uma casa. Do ano que vem não passa"”.

adblock ativo