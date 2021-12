Com 135 mil moradores, região atrai marcas de grande porte

A soma dos moradores de Águas Claras, Fazenda Grande (1 a 4) e Cajazeiras (2,4,5,6,7,8,9 e 10), representava 135.724 moradores em 2015, segundo o estudo Caminho das Águas em Salvador, feito pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e que serve como referência para o IBGE.

Apesar do considerável mercado consumidor , que já atraiu marcas como Marisa e Cacau Show para a região, a chave para o desenvolvimento dos negócios passa pela expectativa de que muito mais gente deve circular na área.

"Estamos falando de centenas de milhares de pessoas que vão passar por aqui diariamente", aposta o secretário da Casa Civil Bruno Dauster, que recentemente declarou que a Linha Vermelha (via que ligará Piatã a Paripe), deve se transformar em uma nova Avenida Tancredo Neves. Uma referência ao crescimento registrado no Caminho das Árvores, após a instalação da atual Estação Rodoviária e do Shopping Iguatemi, atual Shopping da Bahia.

