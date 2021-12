Cláudio Cunha é reeleito presidente da Ademi-BA

O engenheiro civil Cláudio Cunha foi reeleito presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). A eleição aconteceu na noite desta segunda-feira, 17, durante Assembleia Geral Ordinária na sede da Ademi-BA. O novo mandato vai até janeiro de 2022.

Segundo Cunha, a reeleição representa a confiança do setor em uma diretoria que busca melhorias para o segmento. “Os dois últimos anos foram marcados por muita interlocução junto ao Poder Público, instituições financeiras, imprensa, as concessionárias de serviço, entidades de classe e parceiros que envolvem a cadeia produtiva do setor imobiliário. Agora, temos novos desafios. Estamos prontos e confiantes”.

Integram também a chapa única o vice-presidente Marcos Dias Lins Melo, o diretor administrativo-financeiro Marcos Nogueira Vieira Lima, o diretor técnico Pedro de Oliveira Mendonça, o diretor de habitação Eduardo Pedreira, a diretora comercial e de marketing Viviane de Brito da Fonseca, o diretor de expansão de mercados André Luiz Duarte Teixeira e o diretor de assuntos ambientais e gestão sustentável Rafael Cardoso Valente.

O presidente e os oito diretores tomam posse na noite do dia 26 de março, na sede da Associação, em cerimônia para convidados. Fundada em 1975 com o objetivo de incentivar o mercado de construção civil, Ademi-BA reúne cerca de 80% das construtoras e incorporadoras em atividade no estado.

adblock ativo