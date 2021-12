Cláudio Cunha: “É fundamental apoiar projetos que contribuem para o futuro da construção”

O Prêmio Ademi-BA 2018, que será realizado no dia 10 pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), fez 24 anos com mudanças no regulamento e nas categorias. Em entrevista ao A TARDE, o presidente Cláudio Cunha, da Ademi-BA, falou sobre a premiação, voltada para as iniciativas da construção civil.

O regulamento da premiação deste ano foi reformulado para gerar maior visibilidade e credibilidade para a premiação. Quais alterações foram mais significativas para se alcançar o objetivo?

Junto com incorporadores imobiliários, a gente facilitou a forma de inscrição e a apresentação dos projetos, que foi padronizada no ambiente digital através do trabalho de diagramação e atualização do regulamento. O estabelecimento do número máximo de caracteres para as apresentações dos trabalhos também contribuiu para esta edição, pois a medida fez a informação circular de forma mais rápida e objetiva. Como consequência da melhora na comunicação, os projetos foram avaliados com maior precisão pela comissão certificadora, na semana passada, fato que abriu o caminho para a etapa de análise da comissão julgadora, responsável por escolher na próxima semana os vencedores que serão premiados no evento. A comissão julgadora é composta por membros de importantes entidades do setor da construção, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb-BA).

O Prêmio Ademi-BA chega ao 24º ano com a novidade da categoria Inovação Acadêmica, que premiará projetos de estudantes universitários. O que motivou a elaboração desta categoria?

Tudo começou no segundo semestre do ano passado, com a criação um grupo de trabalho na Ademi-BA para discutir as inovações na construção civil, em conjunto com professores e coordenadores de universidades baianas. Deste trabalho, a gente criou a categoria Inovação Acadêmica, voltada para a valorização dos projetos inovadores de conclusão de curso dos estudantes de arquitetura e engenharia. O total de 38 estudantes se inscreveu para a premiação de 2018. A Ademi-BA tem como objetivo a aproximação com as universidades do estado, já que acreditamos que é fundamental apoiar projetos que contribuem para o futuro da construção e o trabalho dos nossos associados.

Diante do cenário de recuperação econômica do setor da construção civil do país, qual o reflexo da premiação para o segmento baiano?

O setor tem passado por dificuldades econômicas desde 2014, onde é notado até a queda no número de projetos da construção. A crise da construção elevou a importância de eventos como o Prêmio Ademi-BA, onde grandes empresas apresentaram para a população alternativas para o desenvolvimento de projetos, mesmo com cenários desafiadores. Para se ter ideia, a edição de 2018 preserva a tradição de apresentar iniciativas de construtoras, como a OR, grande braço imobiliário da Odebrecht, e empresas bem estabelecidas, como a MVL Incorporadora. Eu não tenho dúvida de que o setor construtivo vai se recuperar economicamente e vai avançar; os agentes da área precisam ter cada vez mais ciência de que esta é apenas uma fase.

Ao observar o histórico de projetos destacados pelo Prêmio Ademi-BA ao longo de 24 anos, quais são os desafios da construção civil baiana para o futuro?

A tradição do prêmio mostra que nem todas as inovações ou ideias brilhantes são reconhecidas de forma imediata. Existem projetos de empresas que são premiados anos após a sua concepção, e nem por isso deixam de trazer conquistas para o segmento da construção civil. Para o futuro, ainda será válida a regra da ousadia nos projetos, além de ficar atento para o momento político e econômico do país. O investimento em tecnologia tende a ser cada vez maior, reforçando que em nenhum período as empresas param de investir, e com isso ocorre a expansão criativa dos projetos. Vale lembrar que o trabalho de apoio aos projetos de estudantes e professores é outra tendência que vai contribuir para os rumos da construção civil da Bahia. Com relação à premiação, ela vai seguir com o objetivo de incentivar as iniciativas do setor.

