Cinema inspira projetos de decoração de diferentes estilos

A arquitetura e o design muitas vezes buscam inspiração em outras formas de arte, como a música, o teatro, a literatura e o cinema. No caso da sétima arte, filmes e movimentos cinematográficos de determinadas épocas servem de base para muitos ambientes, seja por ideia dos profissionais ou por paixão dos clientes. O resultado é uma colagem de referências que traz personalidade ao projeto.

Para quem quer ousar, é possível basear um ambiente inteiramente em um filme, ou saga de filmes. O projeto Loft Ridley Scott, dos arquitetos Jaqueline Zarpelon de Araújo, Cezar Etienne M. de Araújo e Douglas Jardim Plasse, por exemplo, inspirou-se completamente no filme cult Blade Runner – O Caçador de Androides, de 1982, para um loft de 67 m².

Criado para uma mostra em Porto Alegre com vários ambientes inspirados no cinema, o loft traz sete espaços integrados, com diversas referências ao filme de Ridley Scott. A iluminação azul, presente em diversas cenas do filme, dá o tom da decoração, que tem cara futurista.

“É um filme que me impressionou desde que eu vi pela primeira vez, e mostrava muitas tecnologias que acabaram se tornando reais hoje em dia. Procuramos reproduzir a aparência mais tecnológica, com os metais aparentes, e uma mesa de centro feita com peças de computador e madeira de demolição”, conta Jaqueline Zarpelon.

Ao criar um ambiente inspirado na estética de um filme ou qualquer outro tipo de obra, é importante pensar em como traduzir elementos interessantes sem esquecer o propósito deles no ambiente. “O projeto tem que ser funcional, não só belo. Se os moradores gostam de um filme, não precisa fazer o apartamento todo igual aos cenários, e sim buscar exemplos pontuais, cores e objetos que lembrem o filme, e que funcionem com seu estilo de vida”, diz a arquiteta.

Home cinema

Quando se trata de cinema, o home cinema, ou home theater, é o ambiente preferido por muitos para trazer referências.

Cartazes de filmes, almofadas, copos e paredes com motivos relacionados ao cinema, ou a filmes, podem ser usados à vontade nesse tipo de ambiente, e artigos colecionáveis dos moradores podem ganhar lugar especial.

Para fãs de filmes antigos, ou da história do cinema, o contraste entre velho e novo também pode ganhar espaço. “Se falarmos sobre cinema, temos desde os irmãos Lumière, até os mais novos lançamentos. Podemos trabalhar com equipamentos obsoletos em contraposição à tecnologia digital. Sem contar os objetos, como rolos de super-8 e outros objetos raros de decoração”, conta a arquiteta Anne Bomm.

Ela e sua sócia, Marília Warken, projetaram dois home theaters com essa proposta e utilizaram pôsteres de filmes antigos e outras referências ao cinema clássico, contrastando com a tecnologia dos aparelhos digitais modernos para exibição de filmes. Os cartazes foram colados na parede com goma, para um acabamento rústico e enrugado, com cara vintage.

