Cimento queimado vira sinônimo de bom gosto na decoração

Muito comum em casas mais simples do país por conta do baixo custo, sendo composto basicamente de pó de cimento, areia e água, o cimento queimado tornou-se sinônimo de modernidade e bom gosto em relação à decoração.

O revestimento é bastante diverso: pode ser utilizado tanto nas paredes quanto nos pisos, com os decoradores preferindo a primeira opção, por ter menos riscos de aparecerem falhas, já que o chão recebe muito mais impacto; é possível adicionar cores, através da pigmentação; pode ser utilizado para efeito corretivo, bancadas e mobiliário, podendo ser aplicado em qualquer superfície lisa.

"Tudo depende do local e da sensação que a pessoa quer que a decoração passe", explica o arquiteto Gabriel Magalhães. "Por ser um material mais frio, deve-se ter cuidado com onde será aplicado. Combina bastante com ambientes contemporâneos, não ficando muito bem com um décor mais clássico", esclarece.

Normalmente associado a ambientes corporativos e modernos, a arquiteta Maria Clara Marback explica que o revestimento ainda é mais utilizados por pessoas mais jovens, empresas e áreas comerciais.

Por ser um material de alta resistência, ele é capaz de cobrir áreas maiores sem precisar de divisões, como o porcelanato. Porém ainda é preciso ter cuidado com o uso.

"Em meus projetos, eu prefiro utilizar o cimento queimado nas paredes, pois no chão os riscos de rachar são muito maiores", avalia a arquiteta Adriane Lins. "Quanto à manutenção, nas paredes é algo bem tranquilo, como se fosse outra parede qualquer".

A manutenção pode incluir retoques em falhas que possam aparecer e aplicar cera, para deixá-lo com aspecto mais brilhoso. Diferentemente do porcelanato, o cimento absorve mais a ação do tempo, o que pode manchar ou arranhar o revestimento, podendo ser necessário reaplicar ou polir.

Opções no mercado

Para aqueles que preferem não ter o trabalho de contratar um profissional, já que, se não feito corretamente, pode deixar a superfície porosa e mais suscetível a rachaduras, atualmente existem diversas opções no mercado que imitam a estética do cimento queimado, como pisos comuns de porcelanato e tintas de parede.

"Acredito inclusive que, com essas opções mais modernas, muitas pessoas têm abandonado o uso do cimento queimado original, já que, em relação ao custo-benefício, acaba saindo muito mais em conta, já que são materiais que precisam de menos preocupação com a manutenção", reflete Maria Clara Marback.

Essas opções diferenciadas permitem também que se possa imprimir a estética do cimento queimado em locais mais diferenciados, como na cozinha e nos quartos.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

