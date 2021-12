Chegada do calor eleva instalação e manutenção de ar-condicionado

O verão nem chegou ainda mas já é possível sentir os dias bem quentes. Nesses momentos nada melhor que um ar-condicionado em casa para escapar do calor que faz nas ruas. E nesse período aumenta a procura por lojas que vendem e empresas instaladoras e de manutenção para o aparelho, que comemoram o movimento.

É quase unanimidade. Todas as empresas prestadoras de serviço indicam o modelo split e o consumidor também tem preferido a opção. Mas qual é o motivo? Hoje no mercado os mais comuns são os aparelhos split e os de janela, que são um pouco mais antigos. Os primeiros são mais silenciosos, mais econômicos e, claro, mais modernos. Por isso, na hora de comprar, a maioria das pessoas escolhe o split, mesmo ele custando pelo menos cerca de R$ 400 mais caro.

“Quando o cliente nos procura para instalar um ar-condicionado de janela, em 99% dos casos que vejo aqui na minha empresa, é porque já tem o aparelho em casa”, diz Maurício Barradas, da Tecnoclima. Além disso, existe, além do split convencional, o split inverter. A tecnologia inverter atinge a temperatura desejada rapidamente e sua principal vantagem é a economia de energia elétrica, que pode chegar a 40%.

Mesmo sendo mais caro para comprar e instalar, porque exige uma empresa especializada e que os técnicos tenham um curso, por ser uma instalação mais difícil e que nem todos sabem fazer da forma correta, Flávia Navarro diz que compensa. Ela faz a higienização do aparelho do seu quarto a cada seis meses e escolheu o modelo split, que comprou há um ano, por proporcionar mais conforto e ter uma alta durabilidade. “Já tive o de janela e, com a alta salinidade nessa região onde moro, que é próxima a praia, logo troquei, e esse me atende muito bem”, conta Flávia.

Marli Pedra, supervisora da Centraltec, aconselha que nas residências a manutenção e a higienização sejam feitas anualmente, e para aqueles que têm problemas alérgicos esse procedimento deve ser realizado a cada seis meses. “Quando chega aquele ponto em que a água começa a pingar do ar-condicionado, é porque a sujeira está fazendo a água retornar para o ambiente. Ou seja, limpeza urgente”, explica Marli. Quando o aparelho está muito sujo, com uso de um ano, o custo da manutenção sai por R$ 200, em média.

Um modelo mais novo que pode ser encontrado é o VRF, que na tradução da sigla significa volume de refrigerante variável. Ele possui uma unidade condensadora que atende a diversas evaporadoras que podem ser controladas individualmente. Segundo Marli, ele é mais compacto e também é mais econômico com a energia. Só que seu custo para adquirir é bem mais elevado.

Permissão do condomínio

Muitas pessoas desconhecem a informação, mas o morador que quiser fazer instalação de um ar-condicionado tem que verificar se no seu condomínio é permitido antes de fazê-la, sob pena de multa e ação judicial para retirar o aparelho, segundo o advogado Rodrigo Karpat, especialista em direito imobiliário e condominial. Ele explica que alguns condomínios são antigos e sua estrutura não permite que seja feita a instalação. “Caso o condomínio proíba a instalação do ar-condicionado, para que o aparelho possa ser instalado será necessária a alteração da convenção, o que somente pode ocorrer com o voto de 2/3 dos condôminos”, explica.

Uma alternativa para essas construções mais antigas e que não permitem obras para a instalação de aparelhos convencionais é o ar-condicionado portátil. Com um tubo que precisa ficar voltado para uma área externa, como uma janela, ele não altera a estrutura e não exige instalação.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

