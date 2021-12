Chegada de 2018 renova o sonho da casa própria

Antes de conseguir chegar ao momento mágico em que se gira a chave e entra no imóvel com qual se sonhava, o comprador deve responder a si mesmo sobre uma série de questões, que vão desde o estado de conservação ou o material utilizado na obra, a conveniência da rua e até se o imóvel tem dívidas trabalhistas e previdenciárias.

Para facilitar a vida de quem pretende comprar um imóvel em 2018, A TARDE ouviu especialistas do setor imobiliário e traz dicas para que a experiência de adquirir um novo patrimônio traga mais alegrias do que preocupações.

Quem vai comprar um imóvel ainda na planta, por exemplo, precisa consultar o memorial de incorporação, que fica no Cartório de Registro de Imóveis. No memorial, é possível checar todas as certidões da incorporadora, ver o projeto que foi aprovado e o memorial descritivo dos acabamentos. "Assim, ele não se deixa levar só pela maquete, pelo apartamento decorado e a publicidade", alerta o presidente do Instituto Baiano de Direito Imobiliário (Ibdi), Bernardo Giesta Romano.

O advogado explica que, por meio desse memorial, o potencial comprador vai conseguir ter a dimensão exata a respeito do que a empresa está de fato lhe oferecendo no imóvel. Romano destaca que desde esse momento já é possível ter uma ideia de como deve ser, em tese, a sua rotina no novo imóvel. "Inclusive, as futuras normas da convenção de condomínio, se pode animal no prédio, forma de pagamento das despesas e gestão do condomínio", disse.

Além da parte jurídica, o presidente do IBDI recomenda que o interessado em comprar visite, se possível, outros empreendimentos que tenham sido construído por ela. Caso conheça ou tenha contato com alguém que more nesse lugar, o comprador pode procurar saber se a incorporadora entregou o empreendimento no prazo, qual a qualidade do material utilizado na construção.

No caso de imóveis que já foram construídos, Romano recomenda que o interessado verifique a situação do IPTU e do condomínio, contas de luz, além de como se cobra o consumo de água. "Além disso, o interessado tem que checar a certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) e a certidão de tributos e contribuições previdenciárias federais" , declara Romano.

O IBDI está participando de um grupo de trabalho junto com a Corregedoria Geral de Justiça, que pretende declarar inconstitucional a cobrança desse tipo de certidão negativa em operações imobiliárias.

Mas, por enquanto, quem comprar um imóvel sem verificar se há dívidas trabalhistas ou previdenciárias corre o risco de perder todo o dinheiro investido no bem se houver uma ação na Justiça. "Não é determinante que o comprador perca o dinheiro, mas o risco existe", afirma o diretor do Grupo ZAP, Caio Bianchi.

Ele recomenda que o comprador busque ajuda de um corretor de imóveis para evitar problemas jurídicos. "O corretor é a principal garantia de que o dono do imóvel não terá complicações", defende Samuel Arthur Prado, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia.

Financiamento

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Henrique Passos, destaca que é importante fazer a distinção entre quem compra imóvel para morar e como forma de investimento. "Se a pessoa precisa comprar um lugar para morar é uma coisa. Mas como investimento, é preciso ter cautela", pondera.

O professor da FGV Pedro de Seixas, especializado em negócios imobiliários, afirma que para quem tem recursos disponíveis para comprar à vista é um bom momento, porque os preços ainda estão baixos. "A depender do segmento, os preços podem começar a subir", afirma Seixas.

O diretor do ZAP lembra que um detalhe que nem todo mundo atenta é que, além do dinheiro para comprar o imóvel, é preciso ter recursos para o pagamento de taxas de cartório e os impostos.

"O ITIB representa um custo importante no preço total do imóvel", diz Bianchi, referindo-se ao tributo que na Bahia é conhecido como ITIV, Imposto sobre a Transmissão de Intervivos. Em Salvador, esse imposto corresponde a 3% do valor do imóvel.

Bianchi também destaca a importância de o comprador avaliar o bem-estar da família no ambiente antes de efetuar a compra do imóvel. "Há uma série de fatores que se deve levar em conta", diz o diretor da ZAP.

Entre os itens que especialistas apontam como importantes estão a proximidade de transportes públicos, área de lazer para crianças, segurança e a percepção sobre se a configuração do imóvel vai ser adequada quando terminar o financiamento.

