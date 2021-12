Cerca de 80% dos casos se dão por motivo econômico

Situações envolvendo a rescisão do contrato de um financiamento imobiliário se dividem em dois casos: se há ou não atraso na entrega do empreendimento. Não havendo, o consumidor tem o direito de receber até 90% do valor investido. No outro caso, tem direito de receber integralmente a quantia paga e ainda indenizações - como aluguéis, juros, multa e danos morais.

"Oitenta por cento dos casos de distrato se dão por motivo econômico, os outros 20%, por atraso nas obras", diz o advogado especialista em direito imobiliário, Henrique Guimarães.

Caso da bióloga e empresária Gleise de Melo Bar Dor, 34, que, em 2014, desfez a compra de um imóvel, na orla de Salvador, depois da demora na entrega. "A gente (ela e o marido) só comprou por causa do prazo (faltavam três meses para a conclusão), mas não aconteceu, e começou a cobrança do IPTU, das parcelas. E partimos para o distrato".

